Pointe-Lebel : André Bossé revient à ses anciennes amours

Pointe-Lebel a un nouveau maire qui n’est pas dépourvu d’expérience. Ancien conseiller municipal pendant deux mandats, André Bossé fait son retour dans la politique municipale.

André Bossé a été élu par acclamation alors qu’une élection partielle était nécessaire à la suite du décès de la mairesse Michelle Martin.

« Je trouvais que Mme Martin avait fait un bon travail et j’ai un sentiment d’appartenance à Pointe-Lebel », dit-il sur ce qui l’a motivé à déposer sa candidature.

Celui qui dit retomber dans ses anciennes amours a toujours aimé les affaires municipales à Pointe-Lebel. « Mon but, c’est d’être rassembleur le plus possible avec le conseil et les employés », poursuit l’entrepreneur derrière Rembourrage Bossé et Les Toiles Côte-Nord.

« Il y avait plein de projets avant. Il faut avoir un plan d’attaque pour embellir ou améliorer notre village, pour amener entre autres de jeunes familles », déclare le nouveau maire.

Stimuler les projets

Le Lebelois de 64 ans dit être « à l’écoute de tout ce qui se passe » dans son village en se tenant au courant des dossiers et en discutant avec ses concitoyens.

« J’aimerais remettre les comités sur pied. Je veux écouter les gens pour savoir ce qu’ils veulent. Pointe-Lebel est un si beau village », lance-t-il en entrevue avec Le Manic.

Son objectif, en un an, est de remettre sur pied des projets. Pour lui, cela passe par la formation de comités.

« Il n’y a pratiquement plus de comités qui existent, comme la politique familiale. Les loisirs, ça reprend un peu. On a aussi la corporation de développement », cite-t-il en exemple.

Il est aussi prêt à s’impliquer dans les dossiers de l’eau potable, des deux « parcs de roulotte » qui lui tiennent à cœur, le dossier de l’érosion des berges, pour ne nommer que ceux-ci.