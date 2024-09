Plus de services au Centre d’action bénévole de Manicouagan

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan souhaite prendre de l’expansion. La demande de plus en plus forte de la clientèle vulnérable lui fait élargir son offre de services.

« La Côte-Nord a de besoins grandissants », déclare le nouveau directeur général du Centre d’action bénévole de Manicouagan, Xavier-Émile Kauffmann.

L’organisme entame une étude de faisabilité afin de bien comprendre les besoins de la Manicouagan, dans le but de contribuer à la chaîne d’aide aux personnes plus vulnérables. « Il y a des problèmes d’isolement, de vulnérabilité, de développement sociocommunautaire, qui ont besoin d’être adressés », ajoute M. Kauffmann.

L’étude de faisabilité que l’organisme commande aidera « à prendre l’expansion par rapport aux besoins ».

« On essaie, en fait, de trouver des façons de répondre à ces besoins-là », précise le directeur général, qui a voulu s’impliquer au Centre d’action bénévole par amour du bénévolat et pour être au service des gens.

SécuriCAB

En plus de tous les services qui prennent de l’expansion, le Centre d’action bénévole mettra bientôt en marche son service d’appels de bienveillance, appelé SécuriCAB.

Les personnes vivant seules pourront donner leur numéro de téléphone à l’organisme. « Il va y avoir des appels automatisés. La personne sera appelée tous les jours. Si elle répond à l’appel automatisé, tout est beau. Si elle ne répond pas, il y aura trois appels […] et après trois appels, on agit », indique Xavier-Émile Kauffmann.

« Quand on fait la popote roulante, on remarque l’isolement. Quand on va chez les gens, on voit que c’est peut-être la seule visite qu’ils ont », réplique Guildo Morneau, secrétaire du conseil d’administration du Centre d’action bénévole de Manicouagan.

La popote roulante continue de bien aller, fait-il savoir. Ce sont quelque 500 repas qui sont livrés chaque semaine.

Plus qu’une branche

Notons que le Centre d’action bénévole de Manicouagan vient en aide à la population de plusieurs façons. L’aide alimentaire est une branche importante de l’organisme, tout comme l’accompagnement et le développement sociocommunautaire. Il souhaite aussi développer davantage le développement durable.