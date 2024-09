Un nouveau pavillon à 4 M$ construit au Parc nature de Pointe-aux-Outardes

Un nouveau pavillon d’accueil et d’interprétation quatre saisons sera érigé sur le site du Parc nature de Pointe-aux-Outardes au coût de 4 M$. Les représentants de l’organisme ont lancé le projet aujourd’hui par une pelletée de terre.

C’est grâce à des aides financières de 1,98 M$ du ministère du Tourisme, de 642 737 $ de la Société du Plan Nord et de 500 000 $ de Développement Économique Canada que le Parc nature peut aller de l’avant avec son projet qui sera prêt pour l’été 2025.

Le Mouvement Desjardins participe également au financement du nouveau bâtiment de 550 mètres carrés qui portera le nom de Pavillon Desjardins. Une somme de 467 500 $ est accordée au projet. L’Aluminerie Alcoa remet 200 000 $, la MRC de Manicouagan octroie 75 000 $ et ID Manicouagan donne 15 000 $, ce qui laisse qu’une petite partie à débourser pour le Parc nature.

« Ce nouveau bâtiment d’accueil et d’interprétation quatre saisons nous permettra de consolider notre positionnement d’attrait incontournable dans la région de la Côte-Nord, d’assurer notre mission de conservation dans une approche éducative et d’être ouverts à l’année », commente le directeur du Parc nature, Denis Cardinal, emballé par ce projet.

« De plus, il nous offre l’occasion de créer, en partenariat avec des organisations locales, de nouvelles activités et de nouveaux événements qui généreront davantage de revenus autonomes, si importants pour notre organisation », poursuit-il.

Depuis la création du parc en 1986, les anciennes infrastructures n’étaient pas aménagées pour la saison froide, ce qui limitait ses activités à environ 5 mois par année.

Plus précisément, l’aide accordée servira à :

assurer la pérennité et la poursuite de la croissance de l’organisation grâce à la construction d’un nouveau pavillon d’accueil ouvert 12 mois par année;

créer un centre d’interprétation à l’intérieur du pavillon d’accueil sur la Réserve aquatique projetée de Manicouagan, une thématique unique au Québec;

aménager une salle en vue de tenir différentes activités pour une clientèle variée.

« Je tiens à saluer la vision et le travail de l’équipe du Parc nature de Pointe-aux-Outardes, qui contribuent à l’expansion du secteur touristique de la ville comme de ses environs et de toute la région. Ce projet bonifiera l’offre d’activités touristiques, ce qui dynamisera l’économie locale tout en mettant en valeur la biodiversité », assure le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui a fait l’annonce du soutien financier cet avant-midi.

Rappelons que l’industrie touristique joue un rôle économique important sur la Côte-Nord. Selon les données statistiques les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l’économie des secteurs associés au tourisme dans cette région s’élève à plus de 220 M$. La région compte plus de 390 entreprises et plus de 2 550 emplois liés au tourisme.

Avec Anne-Sophie Paquet-T.

Voici à quoi ressemblera le nouveau pavillon d’accueil. Photo Parc nature