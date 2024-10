Le golf est sauvé à Chute-aux-Outardes

Les objectifs, quoique réalistes, ont été largement dépassés pour le nouvel organisme à but non lucratif assurant la relance du club de golf de Chute-aux-Outardes.

Rappelons qu’au mois de mai, une rencontre de la dernière chance s’est tenue afin de déterminer l’avenir du golf de la municipalité.

« On ne pouvait pas acheter le golf et devenir propriétaire. […] On s’est parti un OBNL et à partir de ce moment-là, on est plusieurs personnes qui avons décidé de travailler en équipe pour garder le golf. On a donc créé un conseil d’administration », explique Mathieu Ouellet, vice-président du conseil d’administration.

Tout s’est enchaîné rapidement. Le golf a ouvert ses verts le 1er juin.

« C’est sûr que lorsqu’on a ouvert le golf, il était tard. On ne peut pas dire que c’était un beau terrain de golf, c’était un terrain de golf assez magané, je dois avouer. Mais aujourd’hui, trois mois plus tard, on a sauvé notre terrain de golf », se réjouit M. Ouellet.

« Il y a une belle évolution. […] On a eu beaucoup de monde durant l’été. On était ouvert tout l’été, 7 jours sur 7, de 8 h le matin à 18 h », ajoute-t-il.

L’organisme a reçu de l’aide de partout tout au long de l’été, non seulement pour assurer le fonctionnement, mais aussi pour l’entretien du terrain.

« On a réussi à sauver le club grâce à nos commanditaires, nos membres, nos bénévoles et tous les clients. […] On est parti pour les prochaines années », lance Mathieu Ouellet.