Mieux prévoir les ondes de tempêtes sur la Côte-Nord

Les citoyens côtiers profiteront d’avertissements plus précis concernant les ondes de tempête et pourront mieux réagir face à la situation.

Sept-Îles, Port-Cartier et les municipalités côtières de la Côte-Nord bénéficient d’un programme de surveillance des ondes de tempête, depuis plusieurs années. Grâce à de nouvelles techniques de modélisation à sa disposition depuis mai, Environnement Canada a amené le service à un autre niveau. L’organisme fédéral est maintenant plus précis, quant à l’émission d’avertissements.

« Nous pouvons désormais mieux évaluer non seulement l’intensité de ces événements, mais aussi, la probabilité qu’ils se produisent », dit Josh Brighton, porte-parole d’Environnement Canada. « Les météorologues auront ainsi accès à de l’information additionnelle pour les guider dans l’émission des avertissements d’ondes de tempête et les discussions avec les autorités publiques des mesures d’urgence », poursuit-il.

Le nouveau programme s’étend à plusieurs régions du Canada telles que les côtes du Pacifique et de l’Arctique, qui n’étaient pas encore couvertes.

« Ce programme améliore également la précision des avertissements en ciblant spécifiquement les zones côtières touchées par les ondes de tempêtes, grâce à l’utilisation de nouvelles régions d’avertissement, dès octobre 2024 au Québec », précise Josh Brighton.

Alertes

Les citoyens doivent rester attentifs aux avertissements et réagir en conséquence.

« Le risque d’inondation côtière est évalué en fonction de la gravité de l’événement et de sa probabilité », explique Josh Brighton.

Le code de gravité comprend trois niveaux (voir encadré).

« Il est important de réagir dès le niveau modéré, et encore plus rapidement aux niveaux élevé et extrême, en prenant des mesures adaptées à la situation », précise le porte-parole.

Déferlement mineur : Soyez prêts à réagir aux conditions météorologiques. Elles pourraient causer des perturbations mineures ou des dommages limités. Il est conseillé de vérifier les détails de l’alerte et de préparer des mesures de sécurité.

Déferlement majeur : Protégez-vous des conditions météorologiques dangereuses. Des perturbations et des dommages importants sont possibles. Il est nécessaire de prendre des précautions pour vous et vos biens.

Déferlement extrême : Agissez immédiatement pour vous protéger. Les conditions météorologiques sont très dangereuses et potentiellement mortelles. Des perturbations graves et prolongées sont à prévoir et il est crucial d’agir sans tarder pour assurer votre sécurité.