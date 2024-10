Des requins pèlerins observés à Sheldrake

Un photographe de Sheldrake a capturé des images de deux requins pèlerins près de la côte du village.

Benoit De Mulder, qui habite le village depuis trois ans, a repéré le duo d’animaux marins vers 10 h, mardi, près de la Tête de Sheldrake.

« J’étais déjà sorti avec mon drone, parce qu’il y avait des bancs de lançons depuis hier », mentionne l’amateur de faune marine. « Mon drone était déjà en l’air, alors je suis allé là-bas et c’était le spectacle total. »

M. De Mulder fait de la photographie animalière et astronomique depuis plusieurs années. Malgré son expérience, c’est la première fois qu’il réussit à capturer des requins pèlerins.

« En toute honnêteté, je n’en revenais pas quand je les ai vus. J’avais les mains qui tremblaient un peu », lance-t-il.

Les requins pèlerins sont des espèces protégées depuis 2010. Photo Benoit de Mulder

Selon le Règlement sur les mammifères marins, s’approcher de mammifères marins à l’aide d’un drone à une altitude inférieure à 1000 pieds est illégal. M. De Mulder s’est permis de rappeler que cette règle ne s’applique pas aux requins, qui sont des poissons.

Le requin pèlerin est le deuxième plus grand poisson au monde après le requin-baleine, selon Pêches et Océans Canada. Il se nourrit principalement de plancton, d’œufs de poissons et de petits crustacés.

L’espèce a été inscrite comme étant en voie de disparition en février 2010, en vertu de la Loi sur les espèces en péril.