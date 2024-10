Éclosions dans les centres de santé : des consignes à respecter sur la Côte-Nord

Des cas d’éclosion de COVID-19 et autres virus sont recensés dans plusieurs établissements de santé sur la Côte-Nord et la prudence est de mise pour les citoyens qui désirent visiter un proche.

Actuellement, il y a des éclosions de COVID-19 à l’unité de courte durée gériatrique-unité de réadaptation fonctionnelle intensive de l’Hôpital de Sept-Îles, au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Havre-Saint-Pierre et dans les CHSLD de Forestville et Blanc-Sablon.

Une éclosion de gastroentérite a aussi été déclarée 3e étage du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Havre-Saint-Pierre.

Des consignes

C’est pourquoi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord rappelle à la population l’importance de respecter les consignes de visites afin de protéger les personnes vulnérables.

Les visites sont restreintes aux proches aidants seulement (un à la fois) ou pour des raisons humanitaires.

Les proches aidants présentant des signes de toux, de fièvre ou des symptômes gastro-intestinaux doivent reporter leur visite.

Il est aussi important de savoir qu’en fonction du type d’éclosion, le port du masque peut être requis pour les visiteurs et le personnel.