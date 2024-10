Tramway et emplois: Legault joue du coude chez Alstom

Au deuxième jour de sa mission économique en France, le premier ministre du Québec François Legault s’est rendu dans les bureaux d’Alstom où il a joué du coude avec le grand patron Henri Poupart-Lafarge relativement au projet de tramway de Québec et aux emplois qu’il convoite pour la province.

«Je suppose qu’il souhaite que l’appel d’offres ne soit pas renouvelé, que l’ancien existe», a lancé mercredi matin M. Legault à son arrivée au siège social mondial du constructeur ferroviaire à Saint-Ouen-sur-Seine, en banlieue de Paris.

Les juristes du gouvernement tentent de déterminer si Québec doit relancer l’appel d’offres qui a été remporté par Alstom pour le projet de tramway de plus d’un demi-milliard de dollars. «Il n’y a pas de réponse claire», a répété M. Legault devant les journalistes.

Le premier ministre a noté qu’il souhaite «développer l’entreprise ensemble». La veille, il avait précisé qu’il souhaite «jaser de projets avec des emplois au Québec».

Questionné avec insistance par les journalistes, M. Poupart-Lafarge a fini par lâcher qu’Alstom est «très heureux, très honoré d’avoir été choisi par la ville (de) Québec pour ce tramway».

«Nous faisons toute confiance aux autorités pour mener à bien ce projet», a-t-il affirmé.

Au début de leur rencontre, M. Poupart-Lafarge a noté que la visite du premier ministre «souligne l’importance de nos racines québécoises, et souligne l’importance de notre activité au Québec, encore aujourd’hui – nombreuses usines, nombreux centres d’ingénierie».

La Caisse de dépôt et placement du Québec est le plus gros actionnaire d’Alstom avec 17,5 % de l’actionnariat. M. Legault a d’ailleurs mentionné que ça lui a «fait beaucoup de peine» lorsque Bombardier Transport a été vendu à Alstom étant donné qu’il avait «de grandes ambitions» pour ce qui était un fleuron québécois.

Le constructeur ferroviaire possède trois sites au Québec où il emploie un total de 2000 personnes. Le seul endroit où Alstom pourrait construire un tramway est à celui de La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. Le site de Saint-Bruno-de-Montarville sert à de la recherche et du développement, y compris de l’ingénierie, du design et de la signalisation électronique. Celui de Montréal est administratif et commercial.

En milieu de journée, M. Legault prendra la parole lors d’un «déjeuner économique» à la résidence officielle du nouveau délégué général du Québec à Paris, Henri-Paul Rousseau.

En milieu d’après-midi, il s’entretiendra avec le président-directeur général d’Ubisoft. Puis, en soirée, il tiendra une réception dans un hôtel parisien.