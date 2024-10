CHRONIQUE | Les gardiens dans la mire dans la LHJMQ

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais le début de saison des Mooseheads de Halifax (4-0) a mis une chose en évidence dans les derniers jours, soit de rappeler à quel point un club appuyé par un bon gardien peut mélanger les cartes dans le hockey junior québécois.

Avec seulement six buts accordés en quatre parties, Mathis Rousseau connaît un fort début de calendrier régulier, au grand bonheur de l’entraîneur-chef recrue, Andrew Lord. Il sera assurément l’un des noms à surveiller d’ici le 6 janvier prochain, la date limite de la prochaine période des transactions.

L’homme masqué des Mooseheads occupe deux postes clés — celui de gardien et de joueur de 20 ans — mais son expérience dans le filet pourrait valoir son pesant d’or pour une équipe qui aspire aux grands honneurs.

Il n’y aura pas une tonne de destinations possibles, mais Rousseau fera partie d’une liste de joueurs convoités dans les prochaines semaines, avec Antonin Verreault des Huskies et Ethan Gauthier des Voltigeurs notamment.

Riley Mercer deviendra lui aussi disponible, une autre option de joueur de 20 ans devant le filet qui risque d’avantager les acheteurs plutôt que les vendeurs lors de la prochaine période des transactions.

Le portrait du début de saison est encore très provisoire, mais allons-y de quelques constats…

— Les Foreurs connaissent un départ très chancelant d’un point de vue défensif, avec 23 buts accordés en quatre rencontres, et une très jeune brigade défensive sous la main…

— À mi-chemin de sa séquence de neuf parties sur la route, on ne peut pas dire que l’Océanic livre la marchandise jusqu’à présent. C’est aussi le cas du vétéran Samuel St-Hilaire, avec une moyenne de buts alloués de 4,10 et un taux d’efficacité de 0,838. On savait que le début de saison du club serait très difficile et le pari, c’est de voir Rimouski tirer avantage de son calendrier après Noël…

— La recrue, Maddox Dagenais, n’a pas tardé à faire parler de lui. Le premier choix au total du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) fait déjà sentir sa présence autour des filets adverses avec cinq buts. Et pas n’importe lesquels…

La performance offensive des Remparts démontre hors de tout doute que Québec s’est beaucoup amélioré, mais il serait bien étonnant de voir l’équipe d’Éric Veilleux maintenir une cadence pareille dans les prochains mois.

Jusqu’à maintenant, Halifax et Québec étonnent, tout comme Drummondville et Sherbrooke, mais attendons quelques semaines de plus avant de tirer quelconque conclusion.

Étoile de la semaine : Pas moins de cinq équipes (c’est beaucoup!) vont tenter d’obtenir le droit de présenter le tournoi de la Coupe Memorial dans l’Ouest en 2026 : les Wheat Kings de Brandon, les Rockets de Kelowna, les Hurricanes de Lethbridge, les Tigers de Medicine Hat et les Chiefs de Spokane. C’est le signe d’une ligue en santé…

Deux minutes de pénalité : Patrik Laine qui tombe au combat avant même que ne débute la saison du Canadien. On dirait qu’un mauvais sort a été jeté sur cette équipe…