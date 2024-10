Sisimiut II : Baie-Comeau accueille le monde

Une quarantaine de représentants de divers sites UNESCO en provenance d’Islande, des Iles Féroé, de l’Écosse, du Groenland, du Danemark, de l’Écosse et d’autres régions de l’Atlantique Nord sont réunis à Baie-Comeau pour participer à la seconde édition de la conférence Sisimiut. Parmi les objectifs, la création d’une alliance internationale et la mise en place d’un parcours commun, le North Atlantique Unesco Trail.

La première rencontre du genre s’est tenue l’an dernier à Sisimiut, au Groenland. La Région de la Biosphère Manicouagan Uapishka (RBMU) s’est positionnée dès lors pour l’organisation de la suivante.

” Notre présence à Sisimiut I est la raison principale pour laquelle Sisimiut II se tient ici. On aurait pu faire une seule conférence et rentrer chacun chez soi, mais on a vu un intérêt, avec d’autres participants, à passer à l’étape suivante : fonder un réseau de coopération. L’énergie qui nous anime, la pertinence et la similitude des enjeux nous ont donné envie d’aller plus loin “, indique Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la RBMU (jusqu’à récemment la RMBMU).

Jean-Philippe L. Messier Photo Emelie BERNIER

La tenue de l’événement permet de donner au collectif en devenir la légitimité de passer à une autre étape. La province, elle, profite d’un positionnement nouveau.

” Le Québec n’est pas toujours pleinement inclus dans les réseaux nordiques. Baie-Comeau se situe à la même latitude que Paris, alors on doit toujours travailler un peu plus fort pour être reconnu “, avance M. Messier.

L’alliance des sites UNESCO de l’Atlantique Nord est un plus pour tous ses membres, estime-t-il.

” C’est la force du nombre ! Il faut élever le niveau, inscrire des initiatives pertinentes pour Baie-Comeau, mais dans une dynamique internationale. On ne fait pas ça pour continuer à travailler tout seul”, indique le dg, rappelant que la démarche pour obtenir une désignation UNESCO a également pour but la connexion avec un vaste réseau.

Les échanges sont fructueux entre les représentants des différents sites UNESCO présents. Photo Emelie BERNIER

La création du ” sentier de l’Atlantique nord ” vise à ajouter un lien de plus entre ces sites qui ont en commun la nordicité et les enjeux qui y sont liés.

” Maintenant, c’est officiellement un réseau de coopération. Après cette conférence, on aura une feuille de route, des livrables, des pays partenaires et ce qu’il faut pour passer à une étape de recherche de financement et s’engager dans une dynamique collective “, conclut le directeur général de la RBMU.

Après une halte dans Charlevoix, une visite dans la communauté de Pessamit le mercredi 2 septembre et deux jours de travail, les participants à la conférence se dirigeront vers la Station Uapishka pour deux jours.