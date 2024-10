Un dialogue entre art et géologie

L’exposition as they move through deep time de l’artiste Claude Labrèche-Lemay prend racine dans les profondeurs de la terre. Du 10 octobre au 1er décembre, cette recherche artistique sera exposée à la salle d’exposition de l’Alternative de Baie-Comeau. Un vernissage aura lieu le 10 octobre en présence de l’artiste.

Présentée par PANACHE art actuel, cette installation interdisciplinaire mêle photographie et sculpture. L’artiste propose une exploration unique des liens entre la géologie, l’humain, le temps et le mouvement.

Claude Labrèche-Lemay est une artiste visuelle dont le travail repose sur une réflexion profonde sur le temps et ses multiples échelles. « Intéressée par la tension entre différentes échelles du temps, je souhaite rendre tangibles le mouvement des roches et ses lentes transformations tout en créant un pont entre art actuel et sciences de la terre », souligne l’artiste par voie de communiqué.

Diplômée en beaux-arts de l’Université Concordia, avec une spécialisation en photographie, elle a participé à de nombreuses expositions à travers le Canada et à l’international.

« Tissant des parallèles entre la structure anatomique du corps humain et celle stratigraphique du sol, le projet évoque autant la distance temporelle que les interactions existant entre ces deux éléments », ajoute-t-elle.

Son approche pluridisciplinaire, souvent centrée sur la tension entre langage, traduction et temps, a été acclamée dans des lieux prestigieux tels que le Centre culturel Georges-Vanier à Montréal et la Galleri Monitor en Suède.

L’artiste, qui a déjà mené une résidence de recherche-création sur la Côte-Nord en collaboration avec PANACHE art actuel, puise dans les failles du langage et la temporalité géologique notamment grâce au soutien du Conseil des Arts et Lettres du Québec ainsi que du Conseil des Arts du Canada.

PANACHE art actuel, centre d’artistes autogéré bien établi sur la Côte-Nord, continue ainsi à offrir une programmation riche en expositions contemporaines, en mettant de l’avant les propositions de recherche et de création qui abordent les singularités spécifiques à son territoire.