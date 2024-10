Satisfaire les clients, ça s’apprend

Une nouvelle formation virtuelle fait son arrivée et permettra aux employeurs de qualifier leurs travailleurs. Le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire offre une formation en Vente-conseil et Service à la clientèle.

Elle permettra aux candidats d’obtenir un diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec. La formation est gratuite et se donne en collaboration avec le Centre de services scolaire des Rives du Saguenay.

Les apprenants vont acquérir les connaissances et les habiletés pour devenir un conseiller en vente qualifié et assimiler des techniques de vente pour assurer la commercialisation des produits et services.

Classe virtuelle interactive

La formation se déroule en ligne à raison d’un cours de deux heures par semaine sur une période de onze semaines.

Afin d’offrir un service personnalisé qui répond aux besoins des candidats, le nombre d’apprenants par cohorte sera limité à une douzaine de personnes, qui peuvent provenir des quatre coins de la province grâce à la formule de classe virtuelle interactive.

Afin de recruter sa clientèle, l’équipe du CFP de l’Estuaire poursuivra le démarchage auprès des mêmes types d’entreprises que pour sa formation en Gestion d’entreprise.