Un nouveau collectif pour la justice climatique

Le collectif Mères au front – Baie-Comeau a officialisé sa présence dans la région en organisant son premier événement le 27 septembre pour la mobilisation environnementale.

Marie-Philippe Bérubé, porte-parole du groupe, se réjouit de cette initiative. « Oui en effet, c’est le premier événement que Mères au front – Baie-Comeau organise », a-t-elle déclaré, enthousiaste face à la mobilisation naissante.

Cette action à Baie-Comeau s’inscrivait dans un mouvement global repris dans 27 villes au Québec et dans d’autres pays comme la Belgique.

Avec plus de 30 groupes locaux à travers le Québec et au-delà, Mères au front regroupe des milliers de mères, grand-mères et alliées, toutes unies par une mission commune : protéger l’environnement et le futur des générations à venir.

C’est ce qu’exprime Mélanie Gaudreault, membre du groupe Mères au front de Baie-Comeau. « Je suis mère d’un grand garçon de 13 ans et j’ai envie de donner à mon fils, à ses enfants et à ses petits-enfants la même chance de pouvoir bénéficier de la nature et de ce qu’elle a de beau à nous offrir. »

« Les changements climatiques, on les vit, on les ressent, même ici sur la Côte-Nord. On a le devoir de demander un engagement de nos dirigeants, car les solutions, elles existent », ajoute-t-elle.

Marie-Philippe Bérubé a souligné l’importance de l’implication citoyenne dans ce type d’initiative.

« On invite les citoyens justement à prendre part aux actions quand on fait une manifestation ou qu’on pose une action, on invite les citoyens à participer à ça. Il faut poser un message clair, et certainement que vous allez entendre parler de nous. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook », ajoute-t-elle.

Le mouvement Mères au front s’illustre par ses actions percutantes qui allient amour, art, et colère maternelle pour exiger des mesures immédiates contre l’urgence climatique. Ce premier événement à Baie-Comeau promet de ne pas être le dernier, avec l’ambition de renforcer la mobilisation locale pour des changements concrets dans la lutte pour la justice climatique.