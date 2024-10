Au menu en octobre pour le Centre des arts 

Trois dates sont à marquer à l’agenda pour le Centre des arts de Baie-Comeau. Musique internationale et québécoise ainsi que théâtre seront offerts au public baie-comois.

Tout d’abord, le 11 octobre, le Centre des arts recevra un spectacle du groupe Styx Experience qui promet, dans The Grand Illusion, de transporter les spectateurs dans cet univers musical unique.

Six musiciens seront sur scène pour interpréter en sons et en images les grands moments de la carrière de ce groupe légendaire.

Deux femmes en or

Les comédiennes Sophie Desmarais et Isabelle Brouillette transporteront le public baie-comois dans l’univers de la célèbre série télévisée des années 80, Deux femmes en or, le 15 octobre.

Violette, en congé de maternité, est hantée par un bruit étrange qu’elle semble seule à entendre. Florence, en arrêt de travail, a pour sa part décidé de suspendre sa prise d’antidépresseurs.

Elles sont nouvellement amies et flanquées de conjoints absents et infidèles. Elles décident de briser la monotonie du quotidien et de prendre en main leur propre plaisir, mais cette quête d’affranchissement pourrait bien ne pas se passer comme elles le pensaient.

Magie du cinéma

Célébrons Hollywood est un spectacle qui sera offert par le Quatuor Colbat le 23 octobre.

La magie du cinéma sera à l’honneur alors que le quatuor à cordes mêlera musiques de films cultes et thèmes de comédies musicales.

Relève musicale

Dans le but d’encourager la relève musicale québécoise, le Centre des arts, en collaboration avec quatre autres diffuseurs à travers le Québec, a lancé le projet Saint-Laurent.

Il vise à offrir des résidences de création ainsi qu’une tournée à cinq artistes émergents. Baie-Comeau recevra quatre artistes pour deux soirées en formule plateau double à l’Espace Alcoa.

La première de ces deux soirées aura lieu le 24 octobre et elle accueillera Charlotte Brousseau et le groupe Oui Merci.

Sur son premier EP Boucles, Charlotte Brousseau dévoile des compositions uniques aux influences folk. Oui Merci est un groupe proposant une musique colorée qui passionne les cinq membres et amis, influencée par des sons indie-rock-poli.