Revisiter les années 90 avec Rouge Pompier

Le duo Rouge Pompier, composé de Jessy Fuchs et Alexandre Portelance, sera en concert les 11 et 12 octobre aux Escoumins et à l’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau. Avec leur rock indépendant et leur passion pour la culture populaire des années 90, ces deux amis promettent une expérience unique.

« Je suis très content de revenir sur la Côte-Nord parce que j’ai un attachement personnel avec la région. Je suis triste de ne pas y venir plus souvent », confie Jessy Fuchs, compositeur et membre du duo. Ce retour en région s’annonce grandiose pour Rouge Pompier par la nature singulière de ses performances.

Rouge Pompier n’est pas un groupe ordinaire. Comme le souligne le compositeur, « Rouge Pompier, c’est avant tout l’amitié entre moi et Alex, qui parlons tout le temps de culture populaire. À un moment, on s’est dit qu’on pourrait partager cette amitié avec d’autres gens. »

Leur passion commune pour les références culturelles des années 90 alimente leur créativité, au point que leurs albums portent tous des noms d’acteurs emblématiques de cette décennie.

« Le premier album c’est Kevin Bacon, il est très reconnu justement, tout le monde est à 6 degrés de séparation de Kevin Bacon. Ensuite, le deuxième album, Chevy Chase, et notre troisième album Neve Campbell », explique Alexandre Portelance.

Un concert immersif au centre

Le duo a pensé la façon d’interagir avec son public, créant une expérience immersive et inclusive. « On a un concert où on est au centre de la salle au lieu d’être sur la scène et les gens sont autour de nous », décrit Jessy Fuchs.

« Le concept est simple, c’est qu’on invite les gens à faire partie de cette amitié-là. » Pour les spectateurs, c’est une occasion de vivre une connexion authentique avec les artistes et leur univers.

« Ceux qui assistent à nos concerts disent souvent qu’ils ne savaient pas trop à quoi s’attendre. Mais à la fin, ils sortent avec quelque chose à raconter », ajoute Alex Portelance. « Après ça, ils en parlent à leurs amis, puis c’est pour ça que maintenant quand on retourne faire des shows, c’est ces mêmes gens-là qui reviennent, mais ils amènent des gens avec eux pour leur dire, il faut que tu vives ça une fois. »

Un nouvel album

Traditionnellement, Rouge Pompier sort un album tous les quatre ans. Pourtant, en 2024, ils dérogent quelque peu à la règle avec l’album Michael Caine. « Rouge Pompier, on fait ce qu’on veut », plaisante Jessy Fuchs. « On a décidé peut-être de déranger de la règle un petit peu aux quatre ans. »

Alex Portelance explique cette démarche : « On compose des centaines de chansons pour en arriver avec tellement d’options que c’est difficile pour nous d’en sortir que 7 ou 8 sur 4 ans. Alors on a trouvé comme une solution un peu pour en sortir plus. »

Les concerts des 11 et 12 octobre ne seront pas de simples spectacles, mais une immersion totale dans l’univers de Rouge Pompier, mêlant amitié, nostalgie des années 90, et une performance hors des sentiers battus. « Venez vivre l’expérience Rouge Pompier, c’est vraiment une expérience », conclut Jessy Fuchs, invitant le public à se joindre à eux pour une soirée inoubliable.