Moins d’habitants sur la Côte-Nord en 2051

La Côte-Nord est la région qui perdra le plus de résidents d’ici 2051. Sa décroissance est évaluée à — 13 %, ce qui signifie que la population passera de 90 200 à 78 200 personnes (- 12 000) en 27 ans.

C’est ce que dévoilent les Perspectives démographiques du Québec et de ses régions publiées aujourd’hui par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Cet exercice est revu en profondeur aux cinq ans à la suite des recensements. Il présente des simulations de l’évolution de la population selon diverses hypothèses de fécondité, de mortalité et de migrations.

Cinq régions du Québec verront possiblement leur population diminuer, mais c’est la Côte-Nord qui enregistre la plus grande décroissance. « Les pertes seraient relativement marginales dans le Bas-Saint-Laurent (– 0,1 %), au Saguenay–Lac-Saint-Jean (— 1 %) et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (— 3 %) », dévoile l’ISQ.

La part des 0-19 ans sera en déclin dans la plupart des régions d’ici 2051, apprend-on dans le document prévisionnel. Encore une fois, c’est la Côte-Nord qui obtient la plus forte baisse projetée avec 17 % en ce qui a trait au nombre de jeunes.

Du côté des aînés, c’est le contraire qui s’observe. D’ici 2051, toutes les régions connaîtront une hausse importante du nombre de personnes de 65 ans et plus. À l’est, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord connaîtraient les croissances les plus faibles, entre 8 % et 13 %. Pour l’ensemble du Québec, cette croissance serait de 40 %.

Chez les 20-64 ans, les effectifs pourraient diminuer de 20 % entre 2021 et 2051 sur la Côte-Nord. La croissance québécoise est beaucoup moins prononcée que pour les aînés. Une décroissance est même projetée pour certaines régions. L’augmentation la plus importante aurait lieu dans la Capitale-Nationale (28 %). Pour les autres régions, la croissance pourrait varier entre 18 % (Centre-du-Québec) et 2 % (Laval).

En résumé, dans 27 ans, la population de la Côte-Nord serait composée de moins de jeunes et de plus de personnes âgées. En 2021, les proportions de jeunes et d’aînés étaient équivalentes avec 21 % chacune. En 2051, elles s’élèveraient plutôt à 20 % pour les moins âgés et 26 % pour les 65 ans et plus.

De ce fait, l’âge moyen des résidents sera revu à la hausse. Il passerait de 43,7 ans à 45,4 ans.

Fécondité

En ce qui concerne le taux de fécondité, les femmes de la Côte-Nord auront en moyenne 1,75 enfant. C’est un peu plus que le taux provincial qui s’établit à 1,50.

À quoi ressemblera la population nord-côtière ?

2021

90 000 personnes

19 000 jeunes (0-19 ans)

52 000 adultes (20-64 ans)

19 000 aînés (65 ans et plus)

2051

78 000 personnes

16 000 jeunes (0-19 ans)

42 000 adultes (20-64 ans)

20 000 aînés (65 ans et plus)

2021

21 % de jeunes (0-19 ans)

58 % d’adultes (20-64 ans)

21 % d’aînés (65 ans et plus)

2051

20 % de jeunes (0-19 ans)

54 % d’adultes (20-64 ans)

26 % d’aînés (65 ans et plus)