Le Groupe JGS acquiert une pourvoirie des Bergeronnes

La pourvoirie Club Lacs des Sables et Paradis des Bergeronnes passe aux mains du Groupe JGS, dirigé par Jean-Guy Sylvain.

L’entreprise en a fait l’annonce le 7 octobre sur les réseaux sociaux. « Cette transaction marque le début d’une nouvelle étape pour cet établissement emblématique, reconnu pour ses activités de chasse et pêche de renommée dans la région », affirme Andy Proulx, contrôleur du Groupe JGS, dans une publication.

La compagnie qui n’en est pas à sa première acquisition dans la région veut maintenir « les plus hauts standards en matière de qualité d’infrastructures et d’opérations » pour la pourvoirie.

Jean-Guy Sylvain, président du Groupe JGS, a exprimé son enthousiasme face à cette acquisition. « Notre priorité est de garantir la continuité du service exceptionnel auquel les clients de la pourvoirie sont habitués, tout en développant de nouvelles opportunités pour rendre leur expérience encore plus inoubliable », dit-il dans un communiqué.

Le Groupe JGS entend également renforcer les valeurs de respect de l’environnement et de préservation des ressources naturelles, qui font partie de l’héritage de l’établissement touristique.

L’entreprise immobilière remercie le propriétaire actuel de la pourvoirie, Gérald Dubois, « pour sa vision, son engagement et son dévouement » au développement de l’endroit qui est considéré comme un paradis de la chasse et de la pêche.

« M. Dubois a su transformer la pourvoirie en un lieu incontournable pour les amateurs de plein air, et c’est avec honneur que le Groupe JGS reprend le flambeau pour en assurer l’avenir », conclut le nouveau pourvoyeur.

Historique

La pourvoirie Club Lacs des Sables et Paradis est un territoire à droits exclusifs de 100 km2 de chasse et de pêche qui possède plus de 90 ans d’histoire.

Elle a d’abord été dirigée de père en fils par la famille Jobin de Québec avant d’être reprise par Roméo Deschênes des Bergeronnes. Ce dernier a passé le flambeau à son fils Jacques Deschênes et sa conjointe Louise Tremblay. Gérald Dubois en était le propriétaire depuis 2022.

La pourvoirie regroupe 50 petits lacs de truites mouchetées et deux grands lacs avec des ombles chevaliers. Un choix de 21 chalets s’offre à la clientèle en plus du restaurant La Sablière.

La pourvoirie Club Lacs des Sables et Paradis possède 21 chalets ainsi qu’un restaurant. Photo Facebook

Rappelons que le Groupe JGS a fait l’acquisition du Grand Hôtel et de l’immeuble désaffecté en face sur place La Salle à Baie-Comeau l’an dernier et de l’hôtel Le Danube Bleu à Forestville il y a quelques mois.