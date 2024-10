Vandalisme au Boisé de la Pointe St-Gilles : le maire réagit

Le Boisé de la Pointe St-Gilles à Baie-Comeau a été une fois de plus la cible de vandales. Face à cette situation récurrente, le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a exprimé son mécontentement.

« Tout d’abord, c’est inacceptable », a déclaré le maire.

Dans la nuit du 5 au 6 octobre, le Boisé de la Pointe St-Gilles a été une nouvelle fois victime d’actes de vandalisme après son premier acte concernant l’œuvre de Richard Ferron. « À un moment donné, il faut que ça cesse », déplore le maire.

« Je veux même prendre le temps de m’adresser à ceux qui brisent. Il faut que ces gens-là comprennent que l’argent, quand ils brisent, on la prend directement dans leurs poches », ajoute-t-il indigné.

Pour l’élu baie-comois, la situation devient de plus en plus intenable. Il appelle à une prise de conscience collective.

« À un moment donné, il y a des limites. On essaye d’améliorer notre ville, de réparer toutes nos choses. Et au fur et à mesure, il y a quelques idiots qui s’amusent à briser nos choses. Alors à un moment donné, c’est assez. »

Avoir les bonnes réactions

Face à ces incidents, M. Desbiens appelle les citoyens témoins d’actes de vandalisme à réagir. La démarche à suivre est claire : contacter immédiatement la Sûreté du Québec ou déposer une plainte auprès de la Ville de Baie-Comeau.

« La Sûreté du Québec ou via notre système de plaintes à la Ville de Baie-Comeau, vous pouvez déposer une plainte puis on va agir rapidement », a-t-il insisté.

Un lien avec les précédents incidents ?

Lorsque questionné sur une possible connexion avec un acte de vandalisme survenu il y a un mois, Michel Desbiens reste prudent. « C’est difficile à dire si c’est lié, ça peut être des gens différents, mais on ne sait pas », déclare-t-il.

« Une chose est sûre, c’est qu’il vient un moment que, vous savez, on le voit à travers la ville, on travaille très fort pour garder nos activités, garder nos infrastructures en état. Alors il faut absolument que ça cesse, puis les gens à un moment donné, un peu de civisme », conclut le maire de Baie-Comeau.