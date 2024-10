Des ateliers pour mieux connaître les autochtones

Deux ateliers pour apprendre à connaître les réalités des peuples autochtones seront offerts dans la région à l’initiative de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan qui souhaite créer des ponts entre les communautés.

« En cette ère de vérité et réconciliation, beaucoup reste encore à faire pour améliorer nos relations avec les peuples autochtones. Pour amorcer ce changement, je crois qu’il faut commencer à la base, soit l’éducation de nos équipes et de la population en général. J’ai donc fait un mini sondage au sein des organismes soutenus par Centraide et le besoin semble unanime », explique d’entrée de jeu la directrice de Centraide, Josée Mailloux.

L’ensemble de la population doit être sensibilisé aux réalités autochtones, selon Mme Mailloux, que ce soit les citoyens, les intervenants ou encore les élus. « Il existe encore malheureusement de nombreux préjugés et nous souhaitons que cette formation permette une ouverture, une compréhension et un respect réciproque », renchérit-elle.

Le premier atelier se tiendra à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau le 22 octobre, le deuxième suivra à Forestville le lendemain au sous-sol de l’église St-Luc et le dernier sera de retour à Baie-Comeau cette fois au Pavillon Mance le 24 octobre. Les participants sont invités à se joindre au groupe de 9 h à 16 h et le dîner sera offert sur place.

Les ateliers intitulés « Apprenons à se connaître » seront animés par l’entreprise Uashashkutuan, établie à Saguenay. Ils se dérouleront en deux parties. La journée débutera avec une approche théorique axée sur les réalités autochtones et le principe de sécurisation culturelle.

« L’après-midi, l’activité de sensibilisation, l’exercice des couvertures de Kairos Canada, adoptera une approche immersive et expérientielle de ce dont ils ont appris le matin explorant la chronologie des relations historiques entre les Premiers peuples et les nouveaux arrivants », dévoile Kévin Bacon, associé et responsable des opérations chez Uashashkutuan.

« Ce sera pour nous une journée enrichissante et d’échanges tout au long de la journée avec un cercle de partage avec les participants à la fin des activités », conclut-il.

Centraide a reçu un soutien financier de plusieurs instances pour organiser ces événements ouverts à toute la population.