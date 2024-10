Sisimiut II: la collaboration s’intensifie entre les sites UNESCO de l’Atlantique Nord

La conférence internationale de l’UNESCO Sisimiut II, qui a réuni près d’une soixantaine d’intervenants à Québec, dans Charlevoix et sur la Côte-Nord, s’est conclue sur une note plus que positive et laisse présager une collaboration à long terme entre les sites UNESCO des pays de l’Atlantique Nord.

« Dès la première minute de la conférence, nous avons constaté l’engagement, l’intérêt et la motivation de tous et toutes à prendre une part active dans la mise en place de ce jeune réseau de coopération nordique. L’évènement a également offert une vitrine importante sur notre région et nos succès collectifs, ce qui pave la fois à de nouvelles collaborations prometteuses, principalement au niveau de la mise en valeur de nos sites UNESCO et du tourisme durable », a souligné Jean-Philippe L. Messier, directeur de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU).

La RMBU a d’ailleurs coorganisé cette conférence internationale avec le Nordic Atlantic Cooperation (NORA).

Après plusieurs jours d’échanges et de travaux, les bases d’une feuille de route

commune portée par plusieurs sites UNESCO des pays de l’Atlantique Nord et de l’Arctique ont été établies.

Parmi les actions concrètes sur lesquelles les parties prenantes se sont entendues, notons que le réseau travaillera à la création d’un programme de résidence d’artistes, à la mise en place d’un programme de

volontourisme pour l’entretien de milieux naturels d’exception et la structuration d’initiatives conjointes de science citoyenne. Des groupes de travail s’affaireront sur chacun de ces objectifs.

Rappelons que la délégation s’est arrêtée, entre autres, à la Coop l’Affluent de Petite-Rivière-Saint-François, dans la communauté innue de Pessamit, à Baie-Comeau et à la Station Uapishka au nord de Baie-Comeau.

Sisimiut II, comme Sisimiut I qui s’est tenu l’an dernier au Groenland, vise à “renforcer le leadership des sites UNESCO de l’Atlantique Nord et de l’Arctique dans la réalisation des grandes ambitions de l’UNESCO en matière d’adaptation aux changements climatiques, de conservation, de biodiversité et de tourisme responsable.”