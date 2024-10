Une nouvelle directrice générale et artistique nommée au Centre des arts

Le Centre des arts de Baie-Comeau a annoncé la nomination de Sylvie Pouliot au poste de directrice générale et artistique. Forte de son expérience et de sa passion pour les arts, elle saura guider l’organisation avec vision et dynamisme.

« Cette responsabilité représente pour moi une occasion unique de renforcer les liens qui unissent notre communauté et de célébrer notre identité à travers les arts », mentionne Mme Pouliot par voie de communiqué.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le milieu culturel, Sylvie Pouliot a eu le privilège de collaborer avec des artistes inspirants et de diriger des projets novateurs.

Son parcours l’a amenée à diriger sa propre compagnie durant plus de 20 ans et à travailler avec des théâtres prestigieux tels que le Théâtre d’Aujourd’hui, le Théâtre aux Écuries et le Théâtre Bluff.