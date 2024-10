Les barrages routiers pour Centraide amassent une somme record

La 10e édition des barrages routiers « Un mouvement de solidarité pour Centraide » a permis de récolter la somme totale de 7 595 $, soit 1 445 $ de plus qu’à la dernière édition, il y a deux ans.

Les deux barrages étaient situés à Baie-Comeau et Forestville. L’argent amassé grâce à la générosité de la population est un montant record.

La directrice générale déclare être touchée par la générosité des automobilistes et des bénévoles toujours au rendez-vous. Elles souhaitent d’ailleurs les remercier ardemment. Elle se dit ravie que le beau temps ait été au rendez-vous pour cette journée de récolte de fonds.

Le point de collecte localisé à Baie-Comeau totalise la somme de 5 733 $ et celui de Forestville 1 862 $. « Comme à leur habitude, les automobilistes se sont démarqués par leur extrême générosité en donnant encore plus », se réjouit l’organisme qui soutient la communauté.

Déroulement

Cette année, une cinquantaine de bénévoles ont répondu présent à cet événement qui contribuera à soutenir les personnes vulnérables via les différents fonds de Centraide, dont celui qui soutient les organismes du milieu.

« Nous remercions ainsi les bénévoles des Caisses Desjardins de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan, et ceux des organismes membres et non membres qui ont donné de leur temps pour assurer le succès de cet événement », ajoute Centraide HCNM qui remercie également Desjardins, son partenaire de longue date.

Objectif financier de la campagne 2024-2025

Rappelons que l’objectif financier de la campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a été fixé à 1,2 M$ cette année. Les activités-bénéfice représentent habituellement environ 10 % des revenus si on se fie aux dernières campagnes.

Une cinquantaine de bénévoles ont participé à la collecte de fonds. Photo Charlotte Vuillemin