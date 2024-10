Une traversée festive s’en vient entre Matane et la Côte-Nord

La Société des traversiers du Québec (STQ) souligne le 65e anniversaire de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. À cet effet, le F.-A.-Gauthier effectuera des traversées festives le 26 octobre.

« Voilà 65 ans que la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout joue un rôle crucial dans le paysage québécois, en unissant les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord », exprime Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ, par voie de communiqué.

« Elle participe significativement à la mobilité des personnes et des marchandises de part et d’autre du fleuve, en plus de contribuer à la vitalité économique des territoires desservis », ajoute-t-elle.

Il y aura plusieurs activités sur le navire. L’auteure-interprète Mylène Vallée effectuera une prestation musicale et l’historien Louis Blanchette présentera une conférence sur l’histoire de la traverse. Il sera aussi possible de visiter la timonerie du navire en groupe restreint.

« Sans ses employés engagés, qui ont à cœur d’offrir le meilleur service qui soit, la traverse n’aurait pu célébrer ce pan d’histoire », conclut la présidente-directrice générale.

Pour l’occasion, la STQ offre un tarif spécial par traversée. Le départ sera à 8 h de Matane vers Godbout et le retour sera à 11 h de Godbout vers Matane.

Arrivée du bateau traversier Sieurs D’Amours. au quai du port de Matane. le 15 mai 1966. Photo Facebook