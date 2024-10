Le Drakkar double les Saguenéens

Baie-Comeau – Le Drakkar a encore eu le numéro des Saguenéens de Chicoutimi, dimanche après-midi, quand il a signé un gain de 4-2 devant 2496 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Victorieux en prolongation lors des deux premiers duels de la saison, les Baie-Comois sont revenus à la charge avec un troisième triomphe de suite face aux Bleus et, cette fois, en temps réglementaire.

Les deux grands rivaux de la division Est se sont de nouveau livré une bataille endiablée, qui s’est soldée dans la dernière portion de la troisième période.

Les locaux ont profité d’un avantage numérique de deux hommes pour prendre l’avance 3-2 grâce au Tchèque Matyas Melovsky. Justin Poirier (dans un filet désert) a scellé l’issue du match quelques instants plus tard.

Indiscipline

Tirant de l’arrière 1-0 au début du deuxième tiers, les locaux ont joué avec le feu en écopant de trois infractions mineures consécutives, qui auraient pu être très fatales.

Inspirés par les arrêts clés du gardien de but Lucas Beckman et du bon travail des joueurs utilisés en désavantage numérique, les membres de l’équipage ont tenu le coup pour revenir en force avec deux buts rapides, ceux de Louis-Charles Plourde, avant la fin de deuxième engagement.

« Les unités spéciales sont primordiales dans une partie et les joueurs ont su faire le travail autant en défensive qu’en attaque », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire avec beaucoup de satisfaction.

Tout en soulignant l’apport et le retour à Baie-Comeau de Matyas Melovsky, l’entraîneur-chef a aussi apprécié l’effort collectif de ses protégés. « Il y a beaucoup de nouveaux visages et l’adaptation prend plus de temps. Ce soir, les intentions étaient là et nous avons besoin de la contribution de tous nos joueurs », a répété le dirigeant.

Nulle part

Si Jean-François Grégoire a vanté ses unités spéciales, son homologue Yanick Jean tenait un discours et dressait une analyse beaucoup plus négative après la rencontre.

« Nos unités spéciales sont nulles et ne vont nulle part. Nous avons écopé de six punitions pour avoir retardé le match dans nos trois dernières parties. Un moment donné, il va falloir être plus concentrés », a pesté le pilote.

Victime de trois revers d’affilée au cours des derniers jours, les Sags sont encore en mode ajustement. « Les joueurs jouent bien à cinq contre cinq. C’est par la suite que ça se gâte et il y a beaucoup de travail à faire. »

En vitesse

Emmanuel Vermette et l’ancien Drakkar Félix Gagnon ont sonné la riposte pour les perdants, qui ont été blanchis à six reprises avec leur attaque à cinq…La direction du Drakkar a salué le retour en ville de son ex-attaquant de 20 ans, qui a toujours été l’un des favoris de la foule…Après ce bref escale à la maison, le Drakkar reprendra la route, la semaine prochaine, afin de disputer un programme double à l’Armada de Blainville-Boisbriand, les 17 et 18 octobre.