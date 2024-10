Ne tardez pas à installer vos pneus d’hiver, suggère CAA-Québec

CAA-Québec rappelle aux automobilistes de contacter leur garagiste dès maintenant afin de prendre rendez-vous pour faire installer leurs pneus d’hiver. L’organisation soutient que l’automne passe aussi vite qu’un claquement de doigts, puis le froid hivernal s’installe pour la saison.

Prendre son rendez-vous à l’avance permet non seulement d’éviter la cohue dans les ateliers quand se pointe la première neige, mais aussi des frais supplémentaires, assure CAA-Québec, par voie de communiqué.

Les automobilistes dont le véhicule n’est toujours pas muni de pneus d’hiver le 1er décembre s’exposent à une amende de 200 $ à 300 $ (plus les frais), et « mettent leur sécurité et celle des autres en péril », dit-on.

Comme le souligne l’organisation québécoise, les automobilistes qui s’y prennent à l’avance ont accès à davantage de stocks, ce qui leur permet de comparer les prix et de profiter des offres promotionnelles des garagistes. « Mais surtout, ils ont le luxe d’opter pour un pneu d’hiver qui convient à leurs besoins », ajoute-t-elle.

« Pas besoin de faire poser les pneus tout de suite, mais il faut au moins prendre rendez-vous! Tout le monde y gagne : les automobilistes pour le choix d’un bon produit, et les ateliers pour la planification de leurs effectifs », déclare Pierre-Serge Labbé, vice-président services en mobilité chez CAA-Québec.

Déboulonner les mythes

Beaucoup de mythes existent autour de la pose des pneus d’hiver. Par exemple, il est faux de croire que de les installer tôt à l’automne les endommagera.

« Le moment parfait pour changer de pneus est lorsque le mercure oscille autour des 7 degrés Celsius pendant plusieurs jours consécutifs. Il faut rouler plusieurs centaines de kilomètres à de hautes températures pour causer une usure prématurée », explique CAA-Québec.

Demander conseil

L’organisation recommande de demander conseil à un expert lorsqu’il est temps d’acheter des pneus d’hiver. « Durabilité, traction dans la neige profonde, adhérence sur la glace, résistance à l’aquaplanage: chaque modèle offre des caractéristiques distinctes, et prendre le temps d’évaluer ses besoins contribuera à bien choisir le pneu adapté à son style de vie », est-il indiqué.

Par exemple, un modèle haut de gamme de type « glace et neige » convient particulièrement bien à la conduite en milieu urbain, où de la glace noire recouvre souvent une chaussée d’apparence dégagée, tandis que des pneus à neige munis de crampons pourraient mieux convenir à la campagne, selon CAA-Québec.