ArcelorMittal | Le plus important projet de réduction de GES au Québec est lancé

Le plus important projet de réduction d’émissions de gaz à effet de serre prend forme chez ArcelorMittal à Port-Cartier. C’est le début de la construction du projet de flottation.

50 M $ proviennent du programme « Défi GES » du gouvernement du Québec, montant annoncé aujourd’hui par le ministre Benoit Charrette.

Le projet de flottation mènera à terme à des réductions de gaz à effet de serre de l’ordre de 200 000 tonnes de CO2e par an. Ça en fera ainsi le plus important projet de réduction des émissions de GES au Québec.

« Cet investissement majeur marque un tournant pour ArcelorMittal et la Côte-Nord, alors qu’il positionne Port-Cartier comme un des plus importants producteurs de boulettes à réduction directe dans le monde. L’inauguration de ce chantier témoigne par-dessus tout de la concrétisation de ce projet et de la volonté de notre entreprise d’assurer la pérennité de nos activités, ici à Port-Cartier, pour contribuer activement à la vitalité économique de la Côte-Nord », a déclaré le président et chef de la direction d’ArcelorMittal exploitation minière Canada, Mapi Mobwano.

La construction du projet permettra la création de 100 emplois avec des pointes jusqu’à 200 emplois à certains moments. La minière estime que 25 emplois permanents seront créés par la suite pour l’exploitation.