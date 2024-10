La pérennité de l’usine de bouletage de Port-Cartier d’ArcelorMittal est assurée

ArcelorMittal est à Port-Cartier pour y rester avec le lancement d’un projet de modernisation de son usine de bouletage d’environ 200 M$.

« On ne peut pas investir autant d’argent pour vouloir fermer dans deux ans», lance le président et chef de la direction d’ArcelorMittal exploitation minière Canada, Monsieur Mapi Mobwano.

« Nous allons garantir des emplois stables pour Port-Cartier et la Côte-Nord », ajoute-t-il. Il rappelle que les employés d’ArcelorMittal gagnent en moyenne deux fois le revenu médian au Québec.

Environ 100 emplois seront créés durant la construction, avec des pointes jusqu’à 200 emplois à certains moments. On estime que 25 emplois permanents seront créés par la suite pour l’exploitation. L’entreprise s’engage aussi à avoir recours à des entrepreneurs locaux.

Voilà quelques années que la minière travaille à ce projet qui permettra de convertir l’usine à un système de flottation qui produira des boulettes d’oxyde de fer à réduction directe.

Cette transformation s’inscrit dans un changement inévitable de l’industrie, où les aciéries convertissent leurs hauts fourneaux pour des fours à arcs électriques. Il faut des boulettes de fer à réduction direct pour les alimenter.

« Port-Cartier contribuera à produire un acier plus vert dans le futur », dit-il. « C’est un projet majeur non seulement pour Port-Cartier, mais aussi pour Fermont, la Côte-Nord et le Canada », poursuit-il.

Les réactions étaient des plus positives lors de l’annonce qui s’est déroulée sur le site de l’usine de bouletage à Port-Cartier.

« C’est une bonne nouvelle pour Port-Cartier, mais aussi pour la planète », lance le maire de Port-Cartier Alain Thibault qui se réjouit aussi des retombées économiques de ce projet.

« C’est un projet qui vient assurer la pérennité de l’usine ici, donc c’est extrêmement important pour l’économie de la région. Je suis particulièrement fière que ce gros projet de décarbonation se fasse ici à Port-Cartier », estime la ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Décarbonation

La modernisation de l’usine de bouletage est le plus important projet industriel de décarbonation au Québec.

« C’est une réduction 200 000 tonnes de gaz à effet de serre…Pour l’imaginer, c’est l’équivalent 57 000 voitures qu’on retire de nos routes », affirme le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Le gouvernement accorde une aide financière de 50 M$ au projet de 200 M$. Il s’agit de la subvention la plus importante provenant du programme Défi GES. Ce dernier vise à encourager les grandes entreprises à réduire rapidement, durablement et significativement leurs émissions de GES.