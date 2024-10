L’importance des PME dans la Manicouagan 

Dans la Manicouagan, les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle central dans la vitalité économique locale. À la Chambre de commerce et d’industrie de la Manicouagan (CCIM), environ 80 à 85 % des membres sont des PME, dévoile le directeur général Jeff Dufour Tremblay.

Cette donnée reflète une réalité régionale où l’économie est principalement soutenue par de petites entreprises, avec peu ou pas de moyennes entreprises comme on les définit ailleurs. « Il n’y a pas de moyenne entreprise dans la Manicouagan. On adapte selon nos réalités ce que l’on considère comme une moyenne entreprise », précise-t-il.

Les PME de la Manicouagan se distinguent par leur adaptabilité aux besoins des grands donneurs d’ordre (GDO). Ces grands acteurs économiques, souvent industriels ou institutionnels, exercent une influence majeure sur le développement et la survie des petites entreprises locales.

« Les marchés ici sont vraiment régulés en fonction des besoins des grands donneurs d’ordre. Ils vont souvent attribuer des petits contrats par-ci par-là. Donc, les entreprises se créent et existent souvent parce qu’il y avait des besoins pour les grands donneurs d’ordre », explique Jeff Dufour Tremblay.

Ce modèle économique repose sur une relation de dépendance mutuelle, où les PME fournissent des services divers et essentiels aux grands acteurs économiques tout en contribuant au développement d’un écosystème entrepreneurial dynamique.

Ce système favorise la création continue d’entreprises. Lorsqu’une petite entreprise ferme, une autre prend souvent sa place, remplissant le vide laissé derrière. « La nature a horreur du vide », affirme M. Dufour Tremblay. Cette dynamique assure un flux constant de PME dans la région, même si leur nombre ne fluctue pas beaucoup à travers le temps.

Un modèle économique collaboratif et résilient

Une des particularités des PME de la Manicouagan est leur capacité à collaborer. Selon M. Dufour Tremblay, la concurrence entre les entreprises locales laisse souvent place à la coopération, notamment lorsqu’il s’agit de répondre à des contrats plus importants ou de mutualiser des ressources.

« L’unicité de l’entrepreneuriat dans Manicouagan apporte un sentiment d’appartenance important à notre région. Tout le monde veut contribuer à ce qu’on grossisse et qu’on devienne peut-être la meilleure région du Québec. Tout le monde est conscient que ça se fait en travaillant ensemble, alors il n’y a pas vraiment de concurrence ou d’animosité entre les entrepreneurs », déclare le directeur de la CCIM.

Cette approche permet de renforcer la résilience économique de la région tout en créant un réseau d’affaires solidaire et efficace.

De plus, les entrepreneurs de la Manicouagan sont particulièrement attachés à leur région. Ils s’impliquent activement dans leur communauté, participant à des événements locaux, des conseils d’administration et des comités de travail.

Ce lien fort avec leur milieu renforce leur volonté de voir la région prospérer, et crée une économie locale basée sur des relations de confiance et de proximité.

Les défis des PME dans la région

Cependant, les PME de la Manicouagan ne sont pas exemptes de défis. Le manque de main-d’œuvre qualifiée reste un problème majeur, affectant la capacité des entreprises à croître et à répondre aux exigences de leurs clients.

« On voit beaucoup de petites entreprises qui ont de la difficulté à revenir aux horaires qu’elles avaient avant. Mais il y a la question de la qualification de la main-d’œuvre », souligne M. Dufour Tremblay.

En outre, la santé mentale des entrepreneurs est un enjeu de plus en plus discuté. Le stress lié à la gestion d’une entreprise, combiné à la pénurie de main-d’œuvre, rend la tâche d’autant plus difficile pour ces dirigeants.

« On entend de plus en plus parler de la santé mentale des entrepreneurs, ce qui n’était pas le cas auparavant. Aujourd’hui, ce qui est bien, c’est que les entrepreneurs osent le dire, qu’ils ont besoin d’un répit, qu’ils ont besoin d’aide. Et là c’est à nous, après ça, de trouver les moyens de les aider », mentionne le dirigeant.

L’attractivité de la région

Malgré ces défis, la Manicouagan reste une région attractive pour la création et le développement des PME. L’implication des acteurs locaux, comme la Ville de Baie-Comeau, ID Manicouagan, et la SADC, contribue à un environnement favorable aux projets entrepreneuriaux.

L’importance stratégique du port de Baie-Comeau, en particulier, offre des opportunités uniques pour les PME souhaitant s’intégrer à l’économie globale.

« Le port de Baie-Comeau nous rend stratégiques pour l’import/export par exemple. Tout ça mis ensemble fait en sorte qu’on est très attractif. On peut penser à Hy2gen, on peut penser aux autres que je ne peux pas nommer et qui vont se faire bientôt, qui démontrent que la Manicouagan, on est définitivement dans le jeu économique », conclut M. Dufour Tremblay.