Perquisition en matière de stupéfiants à Natashquan

Les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Minganie, y sont allés d’une frappe dans la lutte aux stupéfiants dans les derniers jours à Natashquan.

Le bilan de la perquisition est de plus de 30 000 comprimés de méthamphétamine, environ 450 grammes de Wax, six armes à feu, un poing américain, plus de 1000 dollars en argent canadiens et du matériel servant à la vente de stupéfiants.

Le tout a été saisi dans une résidence de la rue Tettaut, à Natashquan, le 11 octobre.

Le résident de l’endroit, Christophe Lalo-Bellefleur, âgé de 32 ans, a été arrêté. Il a comparu sous divers chefs d’accusation en vertu de la loi sur le cannabis, la Loi régissant certaines drogues et autres substances ainsi que la loi régissant les armes à feu.

L’enquête de la SQ tend à démontrer que la drogue était destinée à la communauté de Natashquan et au territoire de la basse Côte-Nord

« Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC », mentionnent les autorités.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants ainsi que sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.