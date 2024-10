Baie-Comeau fait du reboisement social 

Plus de 1 700 arbres ont été plantés dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Il s’agit d’un projet pour lequel Baie-Comeau s’implique pour une deuxième année.

Le Programme de reboisement social d’Arbre-Évolution Coop a semé des petits à Baie-Comeau du 26 au 30 septembre. Plus de 106 bénévoles ont pris part à cette activité de reboisement dans la ville.

Baie-Comeau avait réitéré son désir de poursuivre son objectif de verdissement pour une deuxième année consécutive avec Arbre-Évolution, à la suite d’une première édition couronnée de succès.

Un financement de 19 000 $ de la part du programme a été octroyé pour atteindre l’objectif total de 3 400 arbres plantés.

« Les multiples impacts liés à la plantation d’arbres se font sentir, que ce soit dans les grands centres ou comme ici, sur la Côte-Nord », exprime Marie-Christine Lee, chargée de projets pour Arbre-Évolution.

La Ville de Baie-Comeau a également investi 26 000 $ dans le projet afin de bonifier la grosseur de plusieurs arbres.

Six parcs

Six parcs ont été métamorphosés. Environ 655 arbres ont été plantés au parc Manicouagan, tandis que 675 autres ont trouvé terre au parc de la Rivière Amédée.

Les 370 arbres restants ont été partagés entre les parcs Anita-Julien-Paquet, Saint-Sacrement, Mingan ainsi qu’au Centre Henri-Desjardins.

Plus de 52 élèves provenant de l’école Trudel et école secondaire Serge-Bouchard ont prêté main-forte à Arbre-Évolution et la Ville.

Une cinquantaine de bénévoles ont également mis l’épaule à la roue au cours du week-end, notamment des jeunes du corps de cadet 3049 de Baie-Comeau.