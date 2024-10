Le 5 à huîtres pour financer le sport

Le 16 novembre marquera la 10e édition du populaire événement 5 à huîtres à Baie-Comeau. Cette année, la Fondation du Cégep de Baie-Comeau souhaite amasser des sous pour bonifier les infrastructures sportives collégiales.

« Les bonifications seront à la hauteur de la somme récoltée lors de cet événement. Le souhait de la Fondation est de faire une réelle différence chez les étudiantes et les étudiants et elle croit qu’une contribution aux infrastructures sportives du Cégep permettra de le faire », souligne le président du conseil d’administration, Jean-Philippe Messier.

La Fondation envisage d’investir dans l’achat de nouveaux équipements pour la salle d’entraînement, dont les besoins sont sans cesse grandissants. D’autres améliorations pourraient également être envisagées, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.

« En s’associant à ce projet, la Fondation vient promouvoir les bienfaits associés à l’activité physique, prône les saines habitudes de vie, contribue à la persévérance et à la motivation scolaire et suscite la réalisation et le dépassement de soi », soutient M. Messier.

Le 5 à huîtres est bien plus qu’une soirée gastronomique. Pour les organisateurs, c’est une occasion de se rassembler pour une bonne cause et de contribuer au développement des infrastructures qui soutiennent la réussite des étudiants.