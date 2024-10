Découvrez les 5 erreurs à éviter à l’achat d’une première propriété

Bienvenue dans notre première chronique immobilière, présentée par Via Capitale Horizon, votre partenaire de confiance dans l’est du Québec.

Forte de ses 52 courtiers chevronnés, notre agence se démarque par son approche humaine et son expertise inégalée. Chez nous, chaque client est unique et mérite un accompagnement sur mesure à chaque étape de sa transaction immobilière. Nos professionnels passionnés combinent leur connaissance approfondie du marché local avec un dévouement sans faille pour vous offrir une expérience exceptionnelle. Que vous soyez acheteur, vendeur ou investisseur, Via Capitale Horizon est là pour transformer vos projets immobiliers en réalité.

Aujourd’hui, je suis ravi de partager avec vous des conseils précieux pour votre première acquisition. Bonne lecture !

Attention aux pièges lors de l’achat de votre première maison

Acheter votre première maison est un rêve excitant, mais attention aux pièges ! Voici les 5 erreurs à éviter à tout prix. Nos experts les voient trop souvent. Nos courtiers sont là pour vous guider.

1. Bien prévoir son budget

Premièrement, ne négligez pas le budget réel. Le prix d’achat n’est que la partie visible de l’iceberg. Avez-vous pensé aux taxes, aux frais de notaire, à l’assurance habitation et aux travaux imprévus? Ces frais sont à prévoir dans le budget. Le conseil de nos experts : prévoyez une marge de 10% minimum en plus du prix d’achat.

2. Bien choisir son quartier

Deuxièmement, n’ignorez pas le quartier. Une maison parfaite dans un quartier inadapté? C’est un désastre assuré. Visitez à différentes heures : le jour, la nuit, le week-end. Repérez les commerces, les écoles, les transports. Votre qualité de vie en dépend ! On dit souvent que l’on peut tout changer dans une maison, sauf bien évidemment sa localisation!

3. L’inspection dans l’immobilier

Troisièmement, ne sautez jamais l’étape de l’inspection. «Tout semble en bon état»? Vraiment? Une inspection professionnelle est votre meilleure assurance. Une inspection vous donnera un portrait global de l’état de votre propriété. Vous pourrez donc planifier les travaux et ou des corrections à effectuer en priorité lors de votre acquisition. De plus, en cas de « vice majeur » vous pourrez prendre une décision éclairée de poursuivre ou non la transaction.

4. Une décision réfléchie vaut toujours mieux

Quatrièmement, ne vous précipitez pas par peur de manquer une opportunité. Le coup de cœur est tentant, mais la précipitation est dangereuse. Prenez le temps de comparer, de réfléchir et de négocier. Une décision réfléchie vaut mieux qu’un achat regretté.

5. Courtier immobilier : un allié important

Enfin, ne sous-estimez pas l’importance du courtier. Internet ne remplace pas l’expertise humaine. Un bon courtier connaît le marché, les tendances et les pièges. Il négocie pour vous, vous conseille et vous protège. C’est votre meilleur allié dans cette aventure.

Évitez ces erreurs et votre première acquisition sera un succès ! Vous voulez en savoir plus ? Nos experts sont là vous pour à Baie-Comeau et à Sept-Îles. Ils connaissent tous les secrets du marché immobilier et sont bien implantés sur la Côte-Nord.

Visitez notre site pour découvrir comment ils peuvent vous aider à réaliser votre rêve, en toute sérénité. Votre maison idéale vous attend, et nos courtiers seront prêts à vous accompagner.

Jean-Maxime Mercier

Dirigeant d’agence – Via Capitale Horizon, chef de file de l’industrie immobilière dans l’est du Québec