La Nuit des sans-abri revient à Baie-Comeau

Baie-Comeau accueillera à nouveau la Nuit des sans-abri ce vendredi 18 octobre, de 19h à 23h au parc Puyjalon, au coin des rues Jalbert et Puyjalon.

Cet événement, qui se déroule simultanément dans plus de 60 municipalités du Québec, en est à sa 35e édition. Tous les citoyens et citoyennes sont invités à participer à ce rassemblement festif et rempli d’émotions dans un élan de solidarité envers les personnes en situation d’itinérance.

Avec la crise du logement, l’inflation et la fragilité du filet communautaire, les défis de l’itinérance se font plus pressants.

Ce vendredi, la population de Baie-Comeau pourra témoigner de son soutien en participant à cette nuit dédiée aux plus vulnérables. Témoignages, musique et solidarité seront au rendez-vous.