Les unités spéciales font gagner le Drakkar

Dans le premier de deux matchs en deux jours dans les Basses-Laurentides, le Drakkar de Baie-Comeau a triomphé de l’Armada de Blainville-Boisbriand au compte de 4-1 jeudi soir.

Tout comme dans son duel précédent face aux Saguenéens de Chicoutimi, Baie-Comeau a eu le dessus sur ses adversaires notamment grâce à son efficacité en avantage et en désavantage numérique. La troupe nord-côtière a capitalisé deux fois en cinq jeux de puissance, en plus de ne rien donner à l’Armada lorsqu’à court d’un homme.

C’est d’ailleurs dans ces circonstances qu’est survenu le point tournant de la rencontre. En deuxième période, au moment où le pointage était de 1-1, Justin Poirier a vu son match prendre fin en raison d’une mise en échec assénée à la tête du défenseur Xavier Villeneuve. En plus de l’expulsion de l’un de ses meilleurs attaquants, le Drakkar devait tuer une pénalité majeure de cinq minutes entièrement disputées à quatre joueurs contre cinq. Non-seulement le Drakkar n’a pas courbé l’échine, mais il était parvenu à prendre l’avance quelques instants après avoir survécu à l’attaque massive; un but marqué par Raoul Boilard.

« On a réussi à les garder à l’extérieur, minimiser les chances de marquer et ne pas leur redonner du momentum avec des mauvaises décisions avec la rondelle. Là-dessus, on a été meilleurs ce soir que dans d’autres matchs récemment, surtout en troisième période quand on avait l’avance. », commentait le pilote Jean-François Grégoire pour expliquer la victoire des siens.

Au cours de ce troisième vingt, Oliver Samson et Louis-Charles Plourde ont uni leurs forces à deux reprises dans des scénarios presque identiques, dans lequel ce dernier a enfilé l’aiguille en sautant sur un retour de lancer de son coéquipier défenseur. Pour Plourde, il s’agissait d’un quatrième but en deux matchs, dont trois en avantage numérique; une contribution fort importante dans une facette où le Drakkar connaissait des difficultés. De son côté, Samson revendique quatre aides à ses deux dernières rencontres.

Occupant une place de choix dans l’alignement du Drakkar, le défenseur tchèque de 19 ans semble s’imposer davantage dernièrement. Aux dires de Jean-François Grégoire, si Samson cherchait souvent à être gentil avec ses coéquipiers et leur distribuer la rondelle depuis le début de la saison, il semble être plus assumé dans ses décisions avec la rondelle, profitant de ses bons atouts, incluant son lancer.

Il faudra attendre à demain pour savoir si l’expulsion de Justin Poirier lui coutera un match ou des matchs de suspension. Au moment d’écrire ces lignes, le choix du gardien partant n’avait pas été fait en vue du match revanche, vendredi soir.