Un programme de financement pour les langues autochtones

Le programme de financement des langues des Premières Nations au Québec vise à maintenir et faire rayonner les langues autochtones, autant dans les communautés que dans les milieux urbains.

Le Comité régional des langues ancestrales (CRLA) est l’organisation désignée par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) pour mener l’administration de ce programme.

Le programme, qui s’adresse aux organisations autochtones, aux gouvernements des Premières Nations et aux institutions dirigées par et pour les Premières Nations, est déployé en deux volets : le volet Plan linguistique et le volet Projet.

« Le premier permet de se doter d’une vision plus à long terme, donc de faire un exercice de planification linguistique », explique Valérie Boudreault, gestionnaire de programme au CRLA.

« L’autre volet sert à financer des activités linguistiques qui peuvent toucher différents aspects », poursuit Mme Boudreault. « Ça peut être des activités de préservation, de transmission, et dans d’autres cas, de revitalisation. »

Un financement pouvant atteindre jusqu’à 300 000 $ par demande est disponible pour chaque exercice, sous réserve de la disponibilité des fonds et du nombre de demandes reçues.

Les demandeurs ayant déjà un accord de financement avec Patrimoine canadien ne pourront soumettre une nouvelle demande dans le cadre de cet appel de propositions.

Le programme accepte les demandes jusqu’au 22 novembre.