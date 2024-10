Solidarité et espoir à Baie-Comeau

La Nuit des sans-abri s’est déroulée vendredi 18 octobre dans une atmosphère de solidarité et de soutien à Baie-Comeau. Deux témoignages marquants de personnes ayant réussi à sortir de l’itinérance ont été le point culminant de la soirée, offrant un message d’espoir et de résilience.

Cet événement annuel, porté par Isabelle Huard et le comité Nuit sans-abris, est organisé pour sensibiliser la population à l’itinérance. Cette année, il a attiré de nombreux participants venus exprimer leur appui aux personnes en situation de précarité.

Myreille Lalancette, directrice générale du Carrefour Jeunesse Manicouagan (CJE) de Baie-Comeau, a pris la parole pour souligner l’implication grandissante de son organisation dans la lutte contre l’itinérance.

En raison de l’intégration des travailleurs de rue au sein du CJE, l’organisme joue un rôle central dans cet événement. « Comme les travailleurs de rue sont maintenant des employés du Carrefour Jeunesse, donc le Carrefour Jeunesse s’implique activement dans la Nuit des sans-abri par défaut », explique-t-elle.

Elle a également évoqué l’évolution de la vulnérabilité et de la précarité dans la région, mettant en lumière l’importance de l’engagement du CJE dans la prévention de l’itinérance. « On a plusieurs partenaires puis avec le projet d’halte chaleur qu’on a fait l’hiver passé, puis le projet permanent qui s’en vient, ça va de soi. Le Carrefour Jeunesse doit être présent et s’impliquer activement afin de prévenir l’errance et l’itinérance chez les jeunes, et moins jeunes. »

L’hiver dernier, le projet halte chaleur a permis d’offrir un refuge temporaire durant les périodes de grand froid, avec une roulotte de chantier installée près de la rivière Amédée.

Des témoignages inspirants

Durant la soirée de la Nuit des sans-abri, deux témoignages bouleversants de personnes ayant quitté la rue ont été raconté. Ces récits ont profondément touché les participants, offrant une lueur d’espoir pour ceux qui traversent des périodes difficiles.

Leurs parcours, bien que semés d’embûches, illustrent que des solutions existent et que la communauté de Baie-Comeau est prête à soutenir ceux qui en ont besoin grâce à ses nombreux organismes de soutien.