Fondation Loisir Côte-Nord | 28 500$ pour les athlètes et artistes étudiants

La 22e édition de la Grande Soirée Fromages et Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord profitera aux sportifs et artistes de la région.

L’événement du 19 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles a rapporté 28 448$.

La Fondation a annoncé que c’est près de 55 000$ qui seront remis en bourses lors du Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord, le 2 novembre, à Baie-Comeau. Des montants seront aussi remis lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle 2025.

La Grande Soirée Fromages et Vins est l’activité majeure de financement pour la Fondation.

La récolte de samedi soir est le fruit de la présence de 200 personnes, la contribution des partenaires et la trentaine d’encans, silencieux (35) et criés (3). D’ailleurs, l’inscription pour une équipe adulte, un t-shirt pour chacun des membres de la formation et un horaire personnalisé, prix offert par le Tournoi Orange Alouette, a trouvé preneur à 2 600$.

La présidence d’honneur de l’édition 2024 a été assurée par David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles, et impliqué dans l’Académie de judo de Sept-Îles. Il s’est dit heureux de voir à quel point les personnes sont impliquées pour cette cause qui lui tient à cœur.

Pour la 23e édition, cet honneur reviendra à la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain. Elle a mentionné qu’elle allait solliciter sa trentaine de collègues ministres pour la cause.