Le gala des entreprises : une soirée riche en émotions à Baie-Comeau

L’ambiance était à la fête de soir du 19 octobre au Manoir de Baie-Comeau et les remerciements des gagnants de l’Inoubliable Gala des Entreprises étaient sentis et remplis d’émotions.

Des ovations, des tonnerres d’applaudissements et des cris de joie des 250 convives ont permis aux gagnants de la soirée de se sentir supportés.

La remise du prix de l’entreprise innue de l’année, au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan, a été un moment fort de la soirée. Tout le monde s’est levé pour applaudir Jessica Nanipou et son équipe.

« C’est important [ce prix], car pour se réconcilier, il faut se parler. Se rassembler comme on fait ce soir et c’est beau à voir », a-t-elle déclaré dans son discours.

Au total, 15 prix ont été remis dans des catégories où plusieurs finalistes avaient déjà reçu une plaque par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM). La liste des gagnants se trouve à la fin.

« Cette année, c’était une première, on a remis une plaque à chaque finaliste. Ils étaient touchés, parce que peu importe ce qui arrive, ils ont une preuve que leur milieu les reconnaît dans ce qu’ils ont fait », fait savoir le directeur de la CCIM, Jeff Dufour Tremblay.

L’équipe du Centre mieux-être de Baie-Comeau a été récompensé dans la catégorie Services professionnels aux individus. Photo Karianne Nepton-Philippe

Les prix sans finalistes

La soirée s’est terminée avec la remise des prix sans finalistes. La CCIM a donné les honneurs à trois personnes.

Jonathan Lévesque, directeur général de l’entreprise Fransi, a été nommé Entreprise de l’année, Marie-Josée Paradis est la Personnalité de l’année et Josée Mailloux est repartie avec le Prix coup de cœur.

Ce sont les yeux pleins d’eau que Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, n’a « pas de mots » après être descendue de scène pour recevoir son prix.

Sous les applaudissements de tous, elle en a profité pour rappeler le but de la campagne de Centraide pour créer des ponts entre les communautés, tout en déclare être « vraiment fière d’être Manicoise ».

« On partage cela avec nos partenaires, ce sont les poumons de notre communauté. En parallèle, si on peut participer à notre communauté et à créer du bonheur autour de nous, on le fait », déclare pour sa part Jonathan Lévesque.

« Je suis honorée et pleine de gratitude envers ce beau témoignage, cette tape dans le dos qui dit que je fais une bonne job », partage ensuite Marie-Josée Paradis, directrice du service de développement à la Ville de Baie-Comeau.

Marie-Josée Paradis lors de la remise du prix Personnalité de l’année. Photo Johannie Gaudreault.

Célébrer et féliciter

« Ce qu’on fait ce soir, c’est célébrer les entreprises, les entrepreneurs et les organismes de la région », lance Jeff Dufour Tremblay, avant le début du gala.

« Ce soir, c’est la fête après cinq ans. Les entrepreneurs le méritent et j’espère qu’ils vont avoir du plaisir ce soir. […] On a mis les bouchées doubles, on a mis le paquet pour célébrer les entrepreneurs qui le méritent vraiment. », ajoute-t-il.

En fait, le dernier gala en présence s’est tenu en 2019. Entre-temps, un gala en mode virtuel a eu lieu pendant la pandémie. D’ailleurs, les 70 ans de la CCIM ont aussi été soulignés hier soir.

L’organisation a aussi pris un moment au début du gala pour rendre hommage aux grands qui nous ont quittés, soit Utshimau Alexandre McKenzie, Paul Brisson, Lucien Lessard et Brian Mulroney.

Le groupe Les Editions Nordiques a remporté dans la catégorie Entreprise pionnière. Ce prix est remis à une entreprise qui a au moins 15 ans d’existence. Photo Karianne Nepton-Philippe

Voici les gagnants de chaque catégorie

Synergie 138 : Distillerie Vent du Nord

Entrepreneuriat de collectivité durable : Vicky Veilleux Esthétique

Pratiques environnementales innovantes : Attitude Nordique

Services professionnels aux individus : Centre mieux-être de Baie-Comeau

La relève – transfert d’entreprise : Groupe Tactick

Jeune entreprise : Resto pub – Ancien magasin général de Godbout

Entreprise pionnière : Editions Nordiques

Commerce de détail : Marché aux trésors

Pratiques d’affaires innovantes : Centre visuel Manicouagan

Intégration de la main-d’oeuvre immigrante : Fransi

Contribution au développement économique local et régional : Drakkar de Baie-Comeau

Secteur industriel et GDO : Proaxion Côte-Nord

Entreprise ou organisme Innu de l’année : Centre d’amitié autochtone Manicouagan

Entreprise touristique : Attitude Nordique

Organisme à but non lucratif : Maison des familles de Baie-Comeau

Entreprise de l’année : Fransi

Personnalité de l’année : Marie-Josée Paradis

Prix coup de cœur : Josée Mailloux