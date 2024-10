(PHOTOS) Le cross-country régional rassemble 720 coureurs à Forestville

Plus de 700 jeunes d’un peu partout sur la Côte-Nord ont franchi la ligne de départ du cross-country régional le 19 octobre à Forestville. Les meilleurs coureurs de la région ont été sélectionnés pour le championnat provincial.

Éric Boucher, directeur du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) — Côte-Nord, ne pouvait que se réjouir de la température pour une rare fois. « C’est la première fois en cinq ans que Dame Nature est de notre côté. Ça facilite le travail de tout le monde, on voit les sourires et la bonne humeur », s’est-il exclamé.

C’est sous le soleil et 13 degrés Celsius que les coureurs âgés entre 4 et 17 ans ont pris part à la compétition qui démarrait à la piste d’athlétisme de la polyvalente des Rivières. Les plus âgés ont commencé en matinée et la journée s’est conclue avec les plus petits du primaire.

« L’ensemble des écoles de la région est représenté. Il y a quelques écoles primaires qui sont absentes, surtout du côté de l’est, mais la majorité des écoles primaires participent », dévoile M. Boucher.

« Tout près de 725 inscriptions, c’est un succès. Peu importe où on organise le championnat, ça crée un bon happening », ajoute-t-il.

Lors de la remise des médailles et des bannières, en après-midi, on a pu observer une diversité dans les écoles gagnantes.

« Les écoles travaillent fort. Peu importe les petites écoles, les grandes écoles, elles peuvent récolter les grands honneurs. La diversité s’installe de plus en plus dans nos écoles. Oui, il y a des polyvalentes qui excellent dans certains sports, mais le cross-country permet de sortir plusieurs gagnants », commente le directeur du RSEQ — Côte-Nord.

Sur le total des compétiteurs, seulement une cinquantaine représentera la Côte-Nord au championnat provincial le 26 octobre à Saint-Lazare. La plupart d’entre eux sont les médaillés d’or des catégories moustique à juvénile.

Précieux bénévoles

M. Boucher n’a pas manqué de remercier les précieux bénévoles sans qui l’organisation d’un tel événement sportif serait impossible. Les élèves en provenance de l’extérieur ont été accueillis pour la nuit du vendredi à la polyvalente. De plus, des repas ont été fournis à tous les participants.

« Vous les avez vus dans les sentiers, vous les avez vus un peu partout ce matin. Ils n’ont pas juste travaillé aujourd’hui, ils ont fait beaucoup de tâches avant », a lancé le directeur en remerciant le comité organisateur sous la gestion de l’enseignant Gino Jean.

Les gagnants

Dix écoles sont reparties avec des bannières championnes selon les catégories. Au niveau primaire, Baie-Comeau a remporté trois des quatre récompenses tandis que Les Escoumins ont fait leurs preuves dans la classe moustique féminin.

Du côté du secondaire, l’école Manikoutai de Sept-Îles a mis la main sur deux bannières tout comme l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau.

Pour une rare fois, le RSEQ — Côte-Nord a dû remettre deux bannières dans la catégorie cadet féminin en raison d’une égalité entre deux écoles. Il s’agit de l’école secondaire Serge-Bouchard et la polyvalente des Rivières de Forestville qui ont toutes deux mérité le titre de championne.

La liste des écoles gagnantes

Colibri féminin : école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau

Colibri masculin : école Boisvert de Baie-Comeau

Moustique féminin : école Marie-Immaculée des Escoumins

Moustique masculin : école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau

Benjamin féminin : école Manikoutai de Sept-Îles

Benjamin masculin : école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau

Cadet féminin : école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau et polyvalente des Rivières de Forestville

Cadet masculin : école Manikoutai de Sept-Îles

Juvénile féminin : Institut d’enseignement de Sept-Îles

Juvénile masculin : polyvalente des Baies de Baie-Comeau