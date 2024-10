Un novembre créatif à la bibliothèque

Le mois de novembre s’annonce riche en découvertes et en créativité à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau. Au menu : un atelier artistique, une conférence sur la psychologie canine et une plongée dans l’univers de l’intelligence artificielle et de la création littéraire.

Plongée artistique avec Clément Côté

Le coup d’envoi du mois se fera le 2 novembre sous le signe de l’imagination avec un atelier artistique sur les fonds marins animé par Clément Côté, conférencier et animateur d’ateliers d’art.

Ce dernier proposera une expérience axée sur la peinture luminescente. Les participants auront l’occasion d’explorer des techniques créatives en jouant avec les couleurs qui, grâce à la lumière ultraviolette, révéleront leur éclat sous une autre forme. L’activité se tiendra de 10 h à 11 h pour les 3 à 6 ans, et de 14 h à 15 h pour les 7 à 12 ans.

Psychologie canine avec Nelson Lebrun

Le 3 novembre de 14 h 30 à 17 h, la bibliothèque accueillera Nelson Lebrun, consultant canin, conférencier et auteur de Baie-Comeau, pour une conférence originale intitulée Un monde canin dans un monde d’humains.

Inspirée de son livre du même nom, cette présentation vise à éclairer le public sur les différences et les similitudes entre les comportements humains et canins.

L’intelligence artificielle avec Karoline Georges

Enfin, pour clore ce programme, l’écrivaine Karoline Georges sera à la bibliothèque le 12 novembre de 18 h à 19 h 30 pour une conférence sur l’intelligence artificielle et la création littéraire. Passionnée par l’IA, elle évoquera son parcours artistique depuis son premier roman La Mue de l’hermaphrodite (2001) jusqu’à sa plus récente œuvre La Fosse des Mariannes (2024).

À travers cette rencontre, l’autrice mettra en lumière les liens qu’elle tisse entre technologie et imagination, et comment l’intelligence artificielle inspire ses écrits. Une conférence pour tous les amateurs de science-fiction et d’innovation littéraire.