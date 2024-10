Victoire du Drakkar en fin de voyage

Le Drakkar de Baie-Comeau complétait un périple de trois parties en quatre jours sur les patinoires adverses dimanche après-midi à Victoriaville. Après avoir divisé les honneurs contre l’Armada à Boisbriand, Baie-Comeau a pris la mesure des Tigres au compte de 6-2 au Colisée Desjardins. Le Drakkar signe ainsi une septième victoire en douze rencontres.

Sommaire de la rencontre

Les Tigres sont les premiers à s’inscrire au tableau principal. Elliott Simard déjoue Lucas Beckman côté bouclier, où il y avait beaucoup d’ouverture. Ce but n’est pas suffisant pour arrêter le Drakkar, qui marque trois fois avant la fin de l’engagement initial. D’abord, Louis-Charles Plourde (8e) crée l’égalité mi-période, puis Kyle Morey (2e) donne les devants à son équipe exactement quatre minutes plus tard, faisant dévier une rondelle dans l’enclave. Le défenseur Alexis Mathieu complète avec son premier de la saison, alors que son tir frappé de la ligne bleue traverse la circulation jusque dans le haut du filet.

Les Tigres rétrécissent l’écart en deuxième période, lorsque Simard marque son second de la rencontre. Baie-Comeau porte cependant son avance à trois buts avant la sirène. Justin Poirier (7e) concrétise sur le premier jeu de puissance baie-comois de la partie, avant de voir Matyas Melovsky (3e) faire de même avec un tir parfait, cette fois en désavantage numérique; un premier but pour le Drakkar cette saison en pareilles circonstances. Quelques instants auparavant, Shawn Pearson avait bénéficié d’un tir de pénalité, sans toutefois parvenir à tromper la vigilance de Gabriel Daigle.

Profitant de plusieurs minutes d’attaque massive en troisième période, le Drakkar continue de creuser l’écart. Justin Poirier (8e) marque son deuxième de la rencontre d’une frappe sur réception en double supériorité numérique.

Des éléments clés d’un match sur la route

Si l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a été satisfait de la sortie des siens à Victoriaville, il l’était particulièrement pour ces joueurs de «bas d’alignement», qui font souvent un travail dans l’ombre, qui a fait une différence dans la rencontre. « On a besoin de la contribution de notre profondeur. Notre troisième ligne est allé chercher deux gros buts en première période. Ce n’est pas leur rôle premier, mais ils doivent réussir à supporter les autres, surtout dans les voyages. », disait le pilote du Drakkar.

L’importance des unités spéciales

En avance par deux buts en deuxième période, le Drakkar a subi un véritable barrage de six avantage numériques de ses adversaires, contre un seul de son côté. En pareilles circonstances, la partie aurait pu prendre une toute autre tournure par les succès de l’un ou les insuccès de l’autre. Au bout du compte, les nord-côtiers ont pris largement l’avantage dans cette bataille. Les Tigres n’ont profité que d’une seule de ces six opportunités; dont une à cinq contre trois, alors que le Drakkar marquait sur sa seule chance.

La troupe baie-comoise conclue ce voyage de trois parties en ayant connu énormément de succès sur les unités spéciales; une facette du jeu souvent déterminante dans l’issue d’une rencontre. Si ajoute en plus le dernier match à domicile contre les Saguenéens de Chicoutimi au calcul, l’efficacité du Drakkar se chiffre à 37,5% (6 en 16) en avantage numérique, puis de 94,1% (16 en 17) en désavantage numérique.

Si l’aspect défensif est plutôt à point depuis le début de la saison, l’attaque massive a connu un départ beaucoup plus lent. Lentement mais surement, les nord-côtiers ont apporté des correctifs qui expliquent les succès actuels. « On est moins prévisibles, on bouge la rondelle et on fait des rotations. Même avec des habiletés, si tu ne mets personne en avant du filet, tu deviens prévisible; si tu ne bouges pas la rondelle rapidement, tu n’est pas dangereux. Si Justin Poirier est surveillé, il faut attaquer avec d’autres joueurs. », commentait Grégoire.

Beckman au coeur de l’action

Dans ce court voyage, Lucas Beckman a été d’office pour les trois rencontres en quatre jours. Peu occupé jeudi soir à Boisbriand, le personnel d’entraîneur avait finalement décidé de l’utiliser le lendemain et souhaitait conclure le voyage avec son gardien numéro un aujourd’hui. En 10 parties cette saison, le jeune homme présente une fiche de 7 victoires et 3 défaites, une moyenne de buts alloués de 2,29 et un taux d’efficacité de ,923. Pour ces deux dernières statistiques, il se situe au quatrième rang dans la LHJMQ au moment d’écrire ces lignes.

Retour à la maison bien mérité

Le Drakkar disputera ses cinq prochains duels au Centre Sportif Alcoa, recevant d’abord ces mêmes Tigres de Victoriaville le 24 octobre. Le navire reprendra la route le 7 novembre pour son premier voyage de la saison dans les Maritimes, où il se mesurera aux Eagles du Cape-Breton, aux Mooseheads d’Halifax et aux Wildcats de Moncton.