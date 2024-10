Baisse démographique de la Côte-Nord : renverser la tendance à Baie-Comeau

Les statistiques dévoilées par l’Institut de la statistique du Québec sur la baisse démographique de la Côte-Nord d’ici 2051 ne prennent pas en compte les projets de développement en marche, selon la Ville de Baie-Comeau.

« Le premier constat, c’est que les projections de démographie sont établies selon les années passées. C’est sur lesquelles ils s’appuient pour établir la tendance. Donc, si on fait absolument rien, on va aller dans ce sens-là », établit Marie-Josée Paradis, directrice du Service du développement économique de Baie-Comeau.

Cette dernière rappelle qu’un bon nombre de projets porteurs ont déjà été annoncés pour Baie-Comeau et l’ensemble de la Manicouagan, qui attireront des emplois. Le projet d’Innergex demandera 300 travailleurs, tout comme le projet d’Hy2gen.

« On parle de travailleurs qui seront plus permanents sur notre territoire. En plus, ce sont de nouvelles filières […] d’activité dans la Manicouagan », mentionne Mme Paradis. « Il y aura des retombées directes et indirectes pour le développement », ajoute-t-elle.

Travailler sur la qualité de vie

Au-delà des grands donneurs d’ordre, Baie-Comeau est active sur l’ensemble de son développement. Marie-Josée Paradis se dit consciente des enjeux de logements, pour lesquels la Ville ne chôme pas. « Quand il y a des projets, les gens viennent y travailler parce qu’on a un milieu de vie qui est intéressant et on offre une qualité de vie », déclare-t-elle.

« On a un travail à faire pour tout l’aspect de rétention de ces gens-là, d’intégration et de développement du sentiment d’appartenance. Cela passe par plusieurs actions, au-delà de la stratégie du marketing territorial. On travaille les places en garderie, sur l’offre de logements, sur la dynamisation sociale », poursuit-elle.

Renverser la tendance

« Donc, avec les projets qui s’en viennent, nous, on est confiant que la tendance démographique va se renverser », insiste Mme Paradis.

De son côté, le préfet de la MRC de Manicouagan dit aussi « tout faire pour changer la tendance ». « Mais c’est difficile, quand on regarde sur l’ensemble de la Côte-Nord, de changer la tendance pour différentes raisons. Par exemple, en Basse-Côte-Nord, la population diminue », ajoute-t-il.

Toutefois, malgré les données démontrant une baisse démographique sur la Côte-Nord, Marie-Josée Paradis ne se dit pas inquiète. « Oui, on a une baisse au niveau de la démographie, mais il ne faut pas oublier qu’elle est compensée par la venue de travailleurs temporaires », indique-t-elle. « On ne laisse pas les choses aller », conclut la directrice du Service du développement économique.