Des consultations publiques pour l’agrandissement du parc marin

Les gouvernements du Canada et du Québec tiendront des consultations publiques conjointes cet automne sur le projet d’agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, du 21 octobre au 13 décembre.

Ces consultations s’adressent à toute personne intéressée. Les participants pourront s’informer et donner leur avis à partir d’un site Web. La population aura jusqu’au 13 décembre pour donner son avis sur le projet en répondant à un court sondage en ligne. Les personnes ou les organisations souhaitant déposer un mémoire pourront aussi le faire sur le site Web.

Cinq événements participatifs se tiendront également dans des municipalités riveraines du territoire visé par le projet d’agrandissement. Dans chaque ville où se déroulera une consultation, des kiosques seront animés par l’équipe du parc marin en fin de journée afin de permettre aux participants d’échanger sur le projet à leur rythme et selon leurs champs d’intérêt. La séance d’information et de questions suivra en soirée.

Sur la Côte-Nord, la seule consultation publique aura lieu au centre multifonctionnel des Escoumins le 13 novembre. Dans Charlevoix, l’événement participatif est prévu à Saint-Irénée au Domaine Forget le 12 novembre.

Depuis l’annonce de mars 2023 concernant l’intention commune d’amorcer les étapes permettant d’agrandir les limites du parc marin, les deux gouvernements ont réalisé conjointement des consultations ciblées et auprès des communautés autochtones afin de prendre en compte les connaissances scientifiques et locales ainsi que les perspectives et intérêts des parties prenantes concernées.

Le projet d’agrandissement a été présenté aux représentants de près de 230 organisations, notamment des communautés autochtones, des MRC et des municipalités, des entrepreneurs et des organisations non gouvernementales, tant sur la rive sud que sur la rive nord de l’estuaire du Saint-Laurent.

Ces échanges ont mené à une proposition d’agrandissement de la superficie du parc marin. Les consultations publiques donneront à la population et aux organisations intéressées l’occasion de se prononcer sur le projet, en particulier sur les nouvelles limites proposées, les objectifs poursuivis ainsi que les défis et possibilités qui sont associés à l’agrandissement du parc. Les informations recueillies permettront aux deux gouvernements de prendre une décision conjointe et éclairée à propos du projet d’agrandissement en 2025.

« Le projet d’agrandissement du parc marin permettrait de rehausser la protection des bélugas, des rorquals et des zones côtières herbacées, notamment en incluant l’ensemble de l’habitat essentiel estival du béluga dans le parc marin », affirme le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dans un communiqué.



Le projet constitue également une occasion de valoriser les activités de découverte et d’éducation liées au fleuve Saint-Laurent ainsi que d’appuyer le maintien et le développement d’une offre touristique durable associée au Saint-Laurent.

Photo : voici l’agrandissement proposé. Photo Parcs Canada