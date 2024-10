Des élèves de Serge-Bouchard remettent près de 2 000 $ à La Vallée des Roseaux

Grâce à L’atelier de bijoux ESSB, des élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont officiellement remis le 18 octobre un chèque de 1 800 $ à La Vallée des Roseaux.

« Cette somme est le fruit des ventes des créations des élèves effectuées l’an dernier à l’occasion, notamment, du Salon des artistes présenté aux Galeries Baie-Comeau ainsi que lors de ventes publiques organisées à l’école », explique la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

L’atelier de bijoux ESSB est une activité parascolaire créative et artistique qui fête son 10e anniversaire cet automne. Une fois par cycle de neuf jours, des élèves se réunissent sur l’heure du midi sous la supervision des enseignantes Renée Chouinard, Guylaine Vaillancourt et Maude Tremblay afin de créer des bracelets, boucles d’oreilles, colliers et autres accessoires et bijoux variés au gré de leur inspiration.

Dès la première année du projet, en 2014-2015, les profits de la vente des œuvres des joailliers en herbe ont été offerts à La Vallée des Roseaux. Avant d’être interrompu par la pandémie, L’atelier de bijoux ESSB avait remis pas moins de 4 100 $ à la maison de soins palliatifs régionale.

La remise du 18 octobre, qui se voulait la première depuis la reprise des activités au terme des perturbations causées par la COVID-19, porte donc à près de 6 000 $ le montant remis par les participants à La Vallée des Roseaux.

Activité à venir

« Travaillant actuellement à refaire leur inventaire de créations, les élèves de L’atelier de bijoux ESSB devraient organiser une nouvelle vente à l’approche du temps des Fêtes, question de permettre à leur clientèle de faire des achats originaux en prévision de Noël », dévoile Mme Lavoie, dans un communiqué.

Une seconde vente devrait également avoir lieu au printemps, à l’approche de la fête des Mères.