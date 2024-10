23 récompenses pour les patineurs de Baie-Comeau 

Un total de 23 athlètes du Club de patinage (CPA) de Baie-Comeau s’est rendu à la compétition invitation Carole Gauthier de Lévis du 10 au 14 octobre. Les patineurs et patineuses sont revenus à la maison avec 23 distinctions.

Au total, le Club a remporté 9 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. Certains plus jeunes ont également remporté des rubans, dont un d’or, cinq de la couleur argent et un de bronze. Quatre athlètes ont été décorées de deux médailles puisqu’elles ont participé dans plus d’une catégorie. C’est le cas pour Emmanuelle Bourque et Klara Simard qui sont doubles médaillées d’or. Alycia Paquet a remporté une médaille d’or et une seconde d’argent tandis que Raphaëlle Carrière a mis la main sur une médaille d’argent et une seconde de bronze.