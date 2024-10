Baie-Comeau récompensée pour sa gestion de l’eau

La Ville de Baie-Comeau reçoit trois étoiles dans un programme d’excellence en eau potable, remis par Réseau Environnement lors d’un événement qui se tient à Québec.

Il s’agit du Symposium sur la gestion de l’eau qui se déroule le 22 octobre. Il réunit 42 organisations municipales qui sont récompensées pour leur excellence en matière de gestion de l’eau au courant de la dernière année.

Les municipalités se sont classées dans plusieurs programmes. Elles pouvaient recevoir jusqu’à cinq étoiles.

« L’eau est notre or bleu au Québec. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur des leaders en action pour mieux la gérer et la protéger », mentionne Mathieu Laneuville, président-directeur général de Réseau Environnement.

Sous-financement des services d’eau

M. Laneuville profite de l’occasion pour lancer un appel à l’action concernant le sous-financement des services d’eau.

« Le Québec fait face à un déficit de maintien d’actifs de ses infrastructures en eau de 45 milliards $. Près d’un cinquième de tout le réseau est considéré en mauvais ou très mauvais état. Avec les impacts de plus en plus fréquents et intenses des changements climatiques […], nous n’avons pas le luxe de baisser les bras et se dire qu’on ne peut rien y faire », déclare-t-il.