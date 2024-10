Challenge de hockey féminin : des centaines de hockeyeuses se donnent rendez-vous à Baie-Comeau

Une vitrine du hockey mineur féminin fera sa toute première apparition les 1er, 2 et 3 novembre à Baie-Comeau. Cet événement d’envergure accueillera des centaines de filles au Centre Henri-Desjardins pour faire briller le hockey féminin.

« Il s’agit de la première édition », confirme Valérie Dufour, vice-présidente du hockey féminin Ouest de la Côte-Nord et responsable de l’événement.

Elle précise qu’il s’agit d’un challenge et non d’un tournoi. « Il y aura des équipes M11 à M18 de la Côte-Nord, du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et du Saguenay », dit-elle.

Un événement semblable a déjà eu lieu avant la pandémie de 2020, mais l’organisation souhaite relancer le tout encore plus grand.

« Nous revenons avec un nouveau nom et voulons continuer ce bel événement pour nos filles », divulgue Mme Dufour. « Le challenge changera d’endroit chaque année pour revenir aux quatre ans sur la Côte-Nord », ajoute-t-elle.

100 % féminin

Le comité organisateur estime que plus de 15 équipes seront présentes cette fin de semaine. « Pour l’événement, les matchs seront arbitrés seulement par des filles », mentionne Valérie Dufour.

De plus, des formations gratuites et un prêt d’équipement seront disponibles pour celles qui souhaitent devenir arbitre de hockey mineur.

Depuis quelques années, des pratiques 100 % féminines ont lieu à Baie-Comeau et à Sept-Îles de façon mensuelle ou hebdomadaire. Mme Dufour confie que ces pratiques augmentent la confiance des joueuses.

Le hockey féminin qui prend de plus en plus de place dans l’Est du Québec est également en croissance chez les Nord-Côtières. « Nous voyons une belle augmentation de jeunes filles au hockey et nous espérons que des événements comme le Challenge montreront aux jeunes filles que c’est aussi possible pour elles de jouer au hockey féminin, et ce, même en région », lance la vice-présidente.

La distance entre les régions et entre les municipalités reste le cœur du problème sur la Côte-Nord. « Les distances entre les régions nous rendent la tâche très difficile. Les filles se voient en début d’année pour les sélections et ne pratiquent jamais ensemble avant d’aller à la coupe Chevrolet », se désole Mme Dufour.

C’est pour ces raisons que des événements comme celui-ci ont lieu et que des pratiques 100 % féminines sont aujourd’hui possibles. « J’ose croire que nos pratiques apportent de plus en plus de filles et nous donnent une belle visibilité », conclut la responsable.