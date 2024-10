Des travailleurs de la Côte-Nord ont besoin d’aide alimentaire

Des gens ayant un emploi font de plus en plus partie de la clientèle des comptoirs alimentaires de Sept-Îles et de Baie-Comeau. À ce dernier, 96 % des nouvelles demandes sont des travailleurs.

« On a beaucoup de travailleurs maintenant », dit la directrice du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI), Guylaine Caron. « On en voyait moins avant. »

À Baie-Comeau, entre 18 et 20 nouvelles demandes sont faites chaque mois (nouveaux dossiers). « Parmi les nouvelles demandes, 96 % proviennent de gens ayant un emploi », rapporte Josée Gagnon, directrice du Comptoir alimentaire l’Escale de Baie-Comeau.

« On voit aussi beaucoup beaucoup de familles avec plusieurs enfants », ajoute la directrice du CASI.

Au Comptoir alimentaire de Baie-Comeau, les nouveaux arrivants représentent environ 15 % de la clientèle depuis un an.

Guylaine Caron croit que l’augmentation de 28 % du coût du panier d’épicerie de base est en partie responsable de ce changement. « Considérant cette augmentation, c’est bien certain que ça déboule chez nous », dit-elle.

Elle croit que le coût des logements y est aussi pour beaucoup.

« La hausse du coût de la vie, ça paraît au comptoir alimentaire », soutient Mme Caron.

Hausse des demandes

Une importante hausse des demandes d’aide alimentaire est observée à Sept-Îles et Baie-Comeau.

« On a une augmentation de minimum 20 % », dit Guylaine Caron.

De plus en plus de familles nombreuses font des demandes d’aide au Comptoir alimentaire de Sept-Îles.

Le Comptoir alimentaire de Baie-Comeau a reçu un total de 1086 demandes d’aide alimentaire entre janvier et septembre 2024. Il a offert 31 dépannages d’urgence en août et 20 en septembre. Les personnes seules représentent 73 % de la clientèle. Les couples ou monoparentales 15 % et les familles 12 %.

Quant au CASI, il distribue en moyenne environ 400 paniers de Noël. Cette année, la directrice s’attend à dépasser ce nombre.