Une première série télé tournée à Anticosti

Une équipe de tournage est de passage sur la Côte-Nord pour filmer Anticosti, la toute première série de fiction réalisée sur l’île du même nom.

Le tournage d’Anticosti, produit par Josée Vallée de Sphère Média, a commencé le 15 octobre à Rivière-au-Tonnerre. Guy Édoin et Dominic Goyer réalisent et ont coécrit le projet.

Parmi les acteurs de la série, on retrouve Rose-Marie-Perreault, Olivier Gervais-Courchesne, Hélène Florent, Anick Lemay, Sylvie Moreau, Camille Felton, Frédéric Millaire-Zouvi, Rémi-Pierre Paquin et plusieurs autres.

L’idée de venir tourner une série télévisuelle sur l’île d’Anticosti bouillonne dans l’imagination de Guy Édoin depuis déjà plusieurs années. Le projet est né en partie à cause de la fascination pour le territoire québécois que le cinéaste possède, mais aussi, pour l’air mystérieux que l’île dégage.

« Anticosti, c’est un nom que tout le monde connaît », mentionne Guy Édoin. « On reconnait les pourtours de l’Île, mais très peu de gens y sont allés. Donc il y a une espèce de fantasme autour de cette île-là. »

Mystère maritime

L’histoire suit Justine Gamache, incarnée par la comédienne Rose-Marie Perreault, qui revient dans son village natal de Port-Menier, pour la première fois en sept ans.

Alors qu’elle y est pour faire la lecture publique de son premier roman, l’histoire tourne au drame. Le lendemain de cette soirée festive, un cadavre est retrouvé au pied d’une falaise.

La Sûreté du Québec estime qu’il s’agit d’un accident, mais Justine n’est pas convaincue. Elle se lie d’amitié au garde de chasse, Michael St-Germain, joué par Olivier Gervais-Courchesne, et collabore avec lui pour élucider ce mystère.

Même si l’intrigue de la série se déroule entièrement sur l’île d’Anticosti, des contraintes logistiques ont empêché de tourner toutes les scènes sur place.

L’équipe s’est donc mobilisée à Rivière-au-Tonnerre et même à Magpie, lors de leur passage sur la Côte-Nord, pour maintenir l’illusion du décor insulaire. Ce paysage maritime demeure toutefois parfaitement adapté à l’ambiance recherchée.

« C’est l’air, c’est la ligne d’horizon, c’est la mer. C’est ça qui est si unique et que l’on voit tellement rarement dans la télé québécoise », partage Guy Édoin. « Il y a quelque chose de très nourrissant pour les comédiens, de s’absorber de cette nature-là. »

Collaboration citoyenne

Pendant le passage de l’équipe de tournage à Rivière-au-Tonnerre, les citoyens du village ont fréquemment tenu main-forte à la production. Le maire de la municipalité, Jacques Bernier, a d’ailleurs prêté des VTTs aux cinéastes. Une forme d’aide à laquelle Guy Édoin se sent très redevable.

« Ils nous ont aidés à trouver des maisons, trouver des quatre-roues, trouver des camions. [..] Je trouve ça important, personnellement, de redonner aussi aux régions et de venir dépenser pas juste autour de Montréal », indique le réalisateur. « Je trouve ça intéressant qu’il y ait des retombées économiques ailleurs. »

Le tournage d’Anticosti va se poursuivre jusqu’en juin 2025. La série comportera six épisodes et sa diffusion est prévue pour l’automne suivant, sur Série Plus.