Une matinée musicale d’Halloween à Baie-Comeau

L’École de musique Côte-Nord présente sa première Matinée musicale de l’année académique 2024-2025, le 27 octobre au Centre des arts de Baie-Comeau.

Le concert, qui met en vedette les élèves, promet une ambiance sous le thème de l’Halloween. D’ailleurs, les jeunes seront déguisés pour l’occasion.

Il débutera avec la traditionnelle chorale du cours d’éveil musical de Nicole Champagne. Ensuite, le public assistera à plusieurs interprétations individuelles, en duo, en quatuor ainsi que celles de l’orchestre à corde préparatoire.

La professeur de piano, Violette Simard, et la directrice, Pia Di Lalla, interpréteront en duo de chant et piano la pièce Nel cor più non mi sento de Giovanni Paisiello.

L’évènement se terminera avec l’orchestre à corde préparatoire qui présentera la pièce The Boogie-Man blues de Carrie Lane Grusselle.

L’École de Musique Côte-Nord invite donc la population à prendre part à ce spectacle en grand nombre et à encourager les musiciens de tous âges.